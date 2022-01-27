Французские жандармы получат гибридные Peugeot 3008 Hybrid 225

Жандармы и полиция Франции пополнят свой парк новыми автомобилями Peugeot. Ранее они уже получили партию кроссоверов 5008, а в этом году к ним добавятся инновационные и экономичные 3008 Hybrid 225.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Министерство внутренних дел Франции получило первую партию из 395 гибридных 3008 Hybrid 225, которые предназначены для Национальной жандармерии.

Подзаряжаемый гибридный кроссовер 3008 Hybrid 225 соответствует всем требованиям с точки зрения выносливости, ходовых качеств, надежности и ликвидности. Это в полной мере соответствует ранее обнародованными планам МВД Франции по переходу к использованию электрифицированных и полностью электрических моделей на службе полиции.

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Суммарная отдача гибридной системы – 225 л.с. и 360 Нм. Автомобиль имеет тяговый аккумулятор емкостью 13,2 кВтч, который позволяет преодолеть исключительно на электротяге до 56 км. Расход топлива в смешанном цикле WLTP составляет всего 1,4 л на 100 км.

Все автомобили для жандармерии будут иметь комплектацию Allure, окрашены в специальный синий оттенок Celestial blue, а также украшены символикой Gendarmerie Nationale. Кроме того, все кроссоверы для жандармерии получат комплект необходимого специального оборудования, средств связи и сигнальных устройств. Подготовка и модернизация производится специалистами компании EGP.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинские полицейские получили партию седанов Peugeot 301.