Французская полиция пересядет на спорткары

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Французская полиция пересядет на спорткары

Патрулировать скоростные магистрали во Франции местная полиция будет на спорткарах Alpine. Силовое ведомство заказало 26 экземпляров купе A110.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Франции. В разных странах мира на скоростных трассах часто используются мощные быстрые автомобили, способные противостоять нарушителям скорости. Например, в Дубае есть целый автопарк полицейских суперкаров, включая 16-цилиндровый Bugatti. В США в качестве "догонялок" используют мощные Dodge Charger и Chevrolet Camaro, в Японии на службе состоит Nissan GT-R, а в Италии – Lamborghini Huracan.

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Рендер полицейской версии купе Alpine A110

Самым свежим примером использования спорткаров на службе полиции стала Франция. Местное МВД заключила контракт на поставку сразу 26 купе Alpine A110. После проведения конкурса, инициированного в июне нынешнего года, ведомство приобретет машины быстрого реагирования для национальной жандармерии. Автомобили будут использоваться для "проведения мероприятий на автомагистралях в рамках оперативных действий по обеспечению безопасности дорожного движения или особых мероприятий, например, борьбе с незаконным оборотом наркотиков". Контракт рассчитан на 4 года.

Renault Alpine A110 Gendarmerie 1966 год

Стоит отметить, что модели Alpine разных лет и раньше использовались французской жандармерией.

Alpine A310 V6 Gendarmerie 1977 год

Alpine A110 оснащен 1,8-литровым двигателем с турбонаддувом, развивающим 252 л.с. и 320 Нм крутящего момента. С ним в паре работает 7-ступенчатая роботизированная коробка Getrag с двумя сцеплениями мокрого типа. Легкий и компактный автомобиль способен разгоняться до первой "сотни" за 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Не исключено, что в полицейской версии электронный "ошейник" немного распустят. Стоимость Alpine A110 во Франции стартует с отметки 58400 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, единственный в мире полицейский Ferrari выставили на торги.

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