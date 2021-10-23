Французская полиция пересядет на спорткары

Патрулировать скоростные магистрали во Франции местная полиция будет на спорткарах Alpine. Силовое ведомство заказало 26 экземпляров купе A110.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Франции. В разных странах мира на скоростных трассах часто используются мощные быстрые автомобили, способные противостоять нарушителям скорости. Например, в Дубае есть целый автопарк полицейских суперкаров, включая 16-цилиндровый Bugatti. В США в качестве "догонялок" используют мощные Dodge Charger и Chevrolet Camaro, в Японии на службе состоит Nissan GT-R, а в Италии – Lamborghini Huracan.

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Самым свежим примером использования спорткаров на службе полиции стала Франция. Местное МВД заключила контракт на поставку сразу 26 купе Alpine A110. После проведения конкурса, инициированного в июне нынешнего года, ведомство приобретет машины быстрого реагирования для национальной жандармерии. Автомобили будут использоваться для "проведения мероприятий на автомагистралях в рамках оперативных действий по обеспечению безопасности дорожного движения или особых мероприятий, например, борьбе с незаконным оборотом наркотиков". Контракт рассчитан на 4 года.

Стоит отметить, что модели Alpine разных лет и раньше использовались французской жандармерией.

Alpine A110 оснащен 1,8-литровым двигателем с турбонаддувом, развивающим 252 л.с. и 320 Нм крутящего момента. С ним в паре работает 7-ступенчатая роботизированная коробка Getrag с двумя сцеплениями мокрого типа. Легкий и компактный автомобиль способен разгоняться до первой "сотни" за 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Не исключено, что в полицейской версии электронный "ошейник" немного распустят. Стоимость Alpine A110 во Франции стартует с отметки 58400 евро.

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