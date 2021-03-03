Ferrari тестирует новый гиперкар под кузовом LaFerrari

На испытаниях заметили новый гиперкар Ferrari, который спрятали под кузовом LaFerrari. Автомобиль может выглядеть как версия Aperta, но видно, что она имеет несколько изменений.

Новинку заметили на дорогах общего пользования. Сразу можно увидеть, что у нее вместо колес с центральным замком обычный набор с пятью гайками. Немного модифицировали бампер, что заметно по измененной форме и размерам воздухозаборников. Также отсутствует центральное вентиляционное отверстие. Об этом сообщает Motor1.

Кроме того, изменились и боковые воздухозаборники, которые подают воздух в V12. Сзади отсутствует противотуманная фара, а выхлопы направлены вверх. Также можно увидеть, что крышка двигателя больше не тянется к задней части, поскольку теперь она значительно короткая. Хотя это может измениться, так как большинство панелей кузова могут заменить перед испытанием окончательного прототипа.

На модели повесили наклейку, которая свидетельствует, что она имеет гибридный двигатель. Похоже, что итальянцы сдержат свое обещание сохранить V12 живым, несмотря на строгие нормы выбросов.

Маловероятно, что Ferrari представит свой новый гиперкар этого года, учитывая то, что мы видели только тестовые варианты. Возможно это произойдет в конце 2022 или в начале 2023 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, весной 2021 года выйдет новый Ferrari 812 Superfast Versione Speciale. Считается, что это авто станет последней моделью Ferrari с атмосферным V12, который будет расположен спереди.