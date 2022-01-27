'Фантомные' патрули распознают не все номера: кто может не бояться штрафов

Патрульные "фантомы" с 25 января начали фиксировать нарушения скоростного режима, но оказалось, что система, установленная в машинах полицейских, имеет определенные ограничения. Они не могут распознавать некоторые номерные знаки.

Об этом сообщил Антон Геращенко на своей странице в Facebook. Оказалось, что "буквенные номера типа имен "САША", "МАША" отлично фиксируются и получают штрафы. Пока не решен вопрос относительно автомобилей дипломатов, номеров военных авто и ряда других спецавтомобилей. Самая большая проблема – это "автодвойники" и машины, зарегистрированные до 2011 года. Бывают неточности в регистрационных данных. Но мы работаем в этом направлении".

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Напомним, что с 25 января на дорогах Киева работают так называемые "фантомы" – специальные полицейские автомобили без опознавательных знаков, оборудованные системой фиксации нарушений ПДД. В первую очередь патрули будут отслеживать нарушения скоростного режима. За первые сутки работы 4 "фантомов" было выписано 990 админ постановлений о превышении скорости.

В отличие от стационарных камер автофиксации превышение скорости, установленных в месяцах повышенной концентрации ДТП и общеизвестных, задача "фантомов" – внезапно фиксировать превышение скорости водителями.

"В 2022 году планируется закупить еще 30 автомобилей-"фантомов", а в 2023 еще 50, чего будет достаточно для создания условий для внезапного контроля скорости в потоке, вместе с использованием полуавтоматических камер Truecam, – рассказывает Антон Геращенко. – В дополнение к стационарным камер контроля скорости, и "фантомов" сейчас разрабатывается законопроект об измерении средней скорости транспортного средства на определенных отрезках автомагистралей. Таким образом водитель будет знать, что нельзя превышать скоростной режим на этом отрезке и подвергать опасности себя и других участников движения".

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, с 1 ноября 2021 года в Украине вступили в силу новые ПДД.