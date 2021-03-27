Hurtan показал репликар на основе Mazda MX-5

Ателье Hurtan представило свое видение купе-кабриолета Mazda MX-5 RF. Новинку, получившую название Grand Albaycin, можно будет заказать во Франции, Германии, Италии, Норвегии, России и ОАЭ.

Об этом сообщается на сайте производителя. Впервые автомобиль показали в начале этого года, а сейчас стало известно, что Hurtan будет доступен и за пределами родной Испании. Благодаря соглашению о сотрудничестве между Hurtan и Mazda, Grand Albaycin получил европейский сертификат соответствия транспортного средства.

Компания представила второй уровень комплектации Grand Albaycin – Bespoke. Автомобиль получит иную решетку радиатора и новые 17-дюймовые диски. Кроме того, он будет доступен с мягким верхом или в варианте тарга.

Как и родстер Mazda, новинка будет доступна с двумя двигателями на выбор. Топ-версия получит 2,0-литровый мотор мощностью 181 л.с., который может работать как с "механикой", так и с "автоматом". Такой тандем позволит разгонять авто до "сотни" за 6,8 секунды, что на 1,1 секунды дольше, чем требуется Mazda MX-5.

Максимальная скорость 2-литровой версии достигает 219 км/ч, а модификация со 130-сильным 1,5-литровым мотором способна разогнаться до 204 км/ч.

Цены на комплектацию Bespoke пока не сообщаются. Ранее компания анонсировала, что стоимость Grand Albaycin стартует с 59000 евро для 1,5-литровой модели, а Heritage Carbio обойдется минимум в 82300 евро.

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