Электрический седан Mercedes EQE обнаружили на тестах

Компания Mercedes-Benz планирует в ближайшие несколько лет расширить семью электромобилей EQ до 6 моделей. Одной их них станет седан EQE, который уже проходит дорожные испытания.

Об этом сообщает портал Carscoops. Помимо кроссовера EQC, который совсем скоро появится в Украине, а также флагманских моделей – седана EQS и кроссовера EQS SUV, дебют которых ожидается до конца года, в компании работают и над другими моделями.

В частности, на тестах в Заполярье замечен среднеразмерный седан EQE. Новинка будет построена на платформе Electric Vehicle Architecture (EVA). Однако, как и в случае с седаном EQS, получит собственный дизайн кузова со смещенной вперед кабиной. По сравнению с E-Class автомобиль будет немного короче за счет уменьшенных свесов, но при этом получит увеличенную колесную базу и, соответственно, более просторный салон. EQE получит цифровой кокпит с новой мультимедийной системой MBUX Hyperscreen с тремя экранами, объединенными в едином корпусе.

Ожидается, что автомобиль сможет преодолевать без остановки до 700 км. Кроме того, помимо седана будет создан и родственный кроссовер EQE SUV, а также спортивная модификация от AMG.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz представила новые модификации электрокара EQC – 400 4Matic и 400 4Matic AMG Line. Обе новинки будут оснащаться двумя тяговыми электромоторами, суммарная мощность которых достигает 408 л.с.