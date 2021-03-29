Электрический седан Mercedes-Benz EQS 2022 года получил 56-дюймовый дисплей

Флагманский электрический седан Mercedes-Benz EQS получит 56-дюймовый изогнутый экран MBUX Hyperscreen, состоящий из трех дисплеев.

Компания наконец рассказала больше о своем будущем автомобиле. Главной особенностью его интерьера будет информационно-развлекательный экран, который займет всю переднюю панель. В него будет входить 12,3-дюймовый дисплей для приборной панели, 17,7-дюймовый центральный экран и 12,3-дюймовый дисплей для пассажира. Об этом сообщили в Carscoops.

Можно выбрать вариант без Hyperscreen. В него входит 12,3-дюймовый дисплей для водителя и 12,8-дюймовый планшетный экран, встроенный в центральную консоль для информационно-развлекательной системы. Остальная часть панели будет отделана деревом и металлом.

Независимо от того, какой вариант выбрать, автомобиль оснастят программным обеспечением MBUX следующего поколения с цифровым ассистентом. Система поддерживается искусственным интеллектом, который может объяснить функции автомобиля, объяснить, например, как подключить смартфон через Bluetooth, или даже настроить окружающее освещение и анимацию экрана в зависимости от вашего настроения.

EQS оснащен камерами распознавания лиц на дисплее водителя, которые используются для широкого спектра функций помощи и комфорта. Сюда входят биометрическая аутентификация, предупреждения об усталости ATTENTION ASSIST и регулировки наружных зеркал в заданное положение. Также на борту есть сканер отпечатков пальцев для аутентификации водителя.

Есть и другие особенности, не связанные с дисплеем. Например, модель получит фильтр HEPA, который удерживает всю пыль, микрочастицы и другие вещества вне автомобиля, а также систему объемного звучания Burmester мощностью 710 Вт с 15 динамиками. Также есть опция двух различных передних сидений: стандартный комфорт и дополнительные спортивные сиденья с интегрированными подголовниками в рамках пакета AMG Line.

Кроме того, автомобиль имеет специальную программу "Power Nap", которая используется для перерыва и состоит из трех фаз – засыпания, сон, пробуждение. В первом режиме она переводит водительское кресло в положение отдыха, закрывает боковые окна, активирует ионизацию свежего и рециркулируемого воздуха и регулирует освещение. Пробуждение сопровождается активизацией изображения и звуков на дисплее, специальным ароматом, кратковременным массажем и вентиляцией сиденья. Последнее снова поднимается, и рулонная штора открывается.

Пока Mercedes держит много технических деталей в секрете, но известно, что EQS имеет чрезвычайно аэродинамический кузов. Он будет предлагаться с различными аккумуляторными батареями, самая крупная из которых будет иметь мощность 108 кВт-ч, что позволяет ездить на дистанции более 700 км в цикле WLTP. Более подробно об автомобиле станет известно 15 апреля.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в EQS нейронные сети смогут анализировать и запоминать действия водителя в определенных ситуациях, чтобы впоследствии выполнять их в автоматическом режиме.