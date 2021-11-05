Электрический Nissan Leaf превратили в кроссовер

Японский Nissan Leaf с момента своего дебюта в 2010 году стал самым массовым серийным автомобилем на электротяге. Но мастера тюнингово ателье ESB из японской Осаки решили провести модернизацию бестселлера и превратили его в стильный кроссовер.

Об интересном проекте рассказал портал Carscoops. Первое, что бросается в глаза при виде этого автомобиля – внушительный клиренс. За счет комплекта новых пружин и амортизаторов машину подняли над землей на 30 мм и теперь дорожный просвет достигает 190 мм.

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Кроме того, машину снабдили соответствующей "зубастой" резиной General Grabber АТ, установленной на 17-дюймовых шинах. Они, безусловно, сократят пробег за счет высокого сопротивления качению, но зато позволят более уверенно чувствовать себя на бездорожье.

Для создания яркого образа в стиле SUV, мастера из ESB установили новые бампера, добавили матово-черные накладки по периметру кузова и на крыльях, а площадку под номерным знаком окрасили в черный цвет. Кроме того, на крыше установили экспедиционный багажник для дополнительного багажа или специального оборудования с дополнительной светодиодной панелью, которая улучшит видимость в темное время суток.

Все изменения касаются исключительно внешности машина, а его техническая составляющая осталась неизменной. Автомобиль приводится в движение 109-сильным электромотором, а питание для него обеспечивает литий-ионная батарея на 30 кВтч.

"Вездеход" является демонстрационной моделью, призванной показать возможности компании ESB для модернизации модели Leaf. Все элементы можно приобрести по отдельности.

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