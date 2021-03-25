Daymak создает самый быстрый в мире трехколесный электрокар

Канадская фирма Daymak запускает краудфандингову кампанию для трехколесного электромобиля, который должен стать самым быстрым в мире.

За последнее десятилетие Daymak стремится расшевелить индустрию разными интересными произведениями. Среди них – первый в мире беспроводной электрический велосипед, который создали в 2011 году, и недавно выпущенные внедорожники на солнечных батареях и полностью электрические квадроциклы. Об этом сообщает сайт New Atlas.

Также компания запустила серию электрических транспортных средств Avvenvire, которая включает в себя закрытый велосипед, вездеход для пустынь и летучую машину в форме тарелки.

Деньги собирают на Spiritus, который позиционируется, как "полностью электрический вариант для современного городского сообщения". Компания заявляет, что двухместный автомобиль будет ездить, как картинг, на него установят солнечные батареи для струйной зарядки и он сможет разгоняться от 0 до 96 км/ч за 1,8 секунды, что принесет ему титул самого быстрого трехколесного автомобиля на Земле.

Daymak надеется привлечь для Spiritus 50 000 предварительных заказов до июля 2021 года. Они могут быть размещены через депозит на сайте компании, и будут высчитываться с окончательной цены автомобиля, если он выйдет.

Также бренд работает над модель Spiritus Ultimate, который будет иметь корпус из углеродного волокна, полный привод, возможности автономного вождения, аккумулятор на 80 кВт-ч и пробег 480 км. Он будет стоить 149 000 долларов США, тогда как базовая версия Spiritus Delux оценивается в 20 000 долларов. Последняя получит батарею на 36-кВт-ч и запас хода 290 км. Производство трехколесного электрокара начнется в 2023 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, стартап Aptera выпустит трехколесный электрический автомобиль с солнечными панелями и запасом хода до 1600 километров.