Какую машину можно купить в Украине вместо Toyota Land Cruiser

Многие обожают Toyota Land Cruiser. Украинцы – в том числе. Но на нашем рынке эта модель стоит почти 1,8 млн гривен. Дорого, но есть ли альтернативы подешевле?

AutoOboz рассказывает о моделях, которые можно приобрести вместо полноразмерного внедорожника Toyota. Чем-то придется пожертвовать, но в отдельных случаях покупатели получат более современное оснащение. Главное, что получится дешевле.

Наиболее очевидный вариант – выбрать Land Cruiser, только другой. Модификация Prado – внедорожник поменьше, чуть проще и дешевле. За рамный "вездеход" в Украине просят от 1 240 090 грн. На сэкономленные деньги еще и компактный седан купить можно.

Еще один хороший вариант – Mitsubishi Pajero Sport. За 1 298 000 грн покупатели получают рамный, полноприводный и вообще отлично подготовленный к бездорожью японский автомобиль. Не так давно модель претерпела рестайлинг, который подвел внешность машины к актуальному корпоративному стилю бренда. Теперь Pajero Sport выглядит современно и даже агрессивно.

Hyundai Palisade – долгожданный автомобиль в Украине. Новинку оценили в 1 470 200 грн. Это не рамный внедорожник, а полноразмерный кроссовер с несущим кузовом. По этой причине, хоть Palisade и сумеет побороть легкое бездорожье, в серьезные дебри на нем лучше не заезжать. Но, будем откровенны, и на Toyota Land Cruiser 200 почти никто не выезжает за пределы твердого асфальта. Многим покупателям просто нужен статусный большой автомобиль. С этим у Palisade все в порядке, да и оснащен он отлично. Таких огромных кроссоверов Hyundai еще не делала.

Если же покатушки по песку, грязи и камням – ваш любимый досуг выходного дня, не обязательно тратить большие деньги на Land Cruiser. Ощущения первооткрывателя можно получить и дешевле – за рулем Suzuki Jimny за 549 000 грн. Самый дешевый рамный внедорожник в Украине (и всегда полноприводный), на котором не стыдно появиться и в городе. Многим автомобиль нравится за яркий запоминающийся дизайн и удобные компактные размеры.

Haval H9 – китайский внедорожник. Выбор в его пользу неочевиден, особенно учитывая цену около 1 миллиона грн. Тем не менее, производитель предлагает для H9 богатое оснащение, вместительный 7-местный салон, набор мощных двигателей – бензиновый (245 л.с.) и дизельный (190 л.с.). К тому же, выглядит большой внедорожник Haval необычайно нейтрально для китайской машины, а интерьер и вовсе кажется очень приятным местом благодаря стильному оформлению и современным отделочным материалам.

Skoda Kodiaq – не соперник Toyota Land Cruiser за пределами асфальта. Но разве это имеет значение, когда большой семьей необходимо отправиться в комфортное путешествие? К тому же, Skoda давно ассоциируется с крутым автопромом. А если купить Kodiaq в черном цвете, ни у кого точно не возникнет вопросов. Готовьте минимум 839 000 грн.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых крутых автомобилях украинских девяностых. Все они ассоциируются с богатством и статусом владельца. Среди них есть и Land Cruiser.