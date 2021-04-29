Четыре автопроизводителя вошли в ТОП-100 самых влиятельных по версии Time

Журнал Time включил General Motors, Tesla, Volkswagen и BYD в свой первый в истории рейтинг 100 самых влиятельных компаний мира.

Последние 20 лет Time составляли список самых влиятельных людей, но в этом году они решили определить компании, которые формируют будущее мира. Как сообщается на сайте журнала, они оценивали фирмы по актуальности, влиянию, инновациям, лидерству, амбициями и успеху.

Американский концерн General Motors отнесли к категории "Титаны", где они стоят рядом с Facebook, Alibaba, Samsung и Microsoft. GM похвалили за вклад в "зеленое" будущее транспорта.

Еще одна компания из США Tesla попала в категории "Разрушители", куда также внесли Huawei, Airbnb и SpaceX. Tesla отметили за роль в электрификации автомобильной отрасли и разработки в сфере возобновляемой энергии.

Немецкого автопроизводителя Volkswagen поставили в категорию "Лидеры" за стремление к первым позициям в области электрических автомобилей. Компанию ему составили Twitter, Apple, Nike и Mastercard.

Китайцев BYD за их расширение производства электрокаров отнесли к категории "Новаторы" рядом с TikTok, Nvidia, IKEA, Netflix и Spotify.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, недавно World Car Awards выбирали человека года в автомобильной индустрии, и это звание получил президент и генеральный директор Toyota Motor Corporation Акио Тойода.