World Car Awards визнали президента Toyota людиною року

World Car Awards обрали президента та генерального директора Toyota Motor Corporation Акіо Тойоду людиною року в автомобільній індустрії.

До складу журі премії входять дев’яносто три визнані міжнародні журналісти. Вони відзначили, що у 2020 році під його керівництвом Toyota залишалася прибутковою, незважаючи на COVID-19, захищаючи тим самим робочі місця у всьому світі. Про це повідомили на сайті World Car Awards.

Премія зазначила, що він підтримує темпи постійного розвитку Toyota в епоху автономності, спільного користування та електрики, а також ініціював будівництво екологічного міста майбутнього Woven City, і сам активно бере участь у автоспорті, як водій.

Водночас Тойода подякував від імені всіх 360 000 членів команди компанії по всьому світу.

"Однак, якщо ви не проти, я хотів би змінити цю нагороду з автомобільної "людинини" року на автомобільних "людей" року, адже це колективне зусилля всіх наших глобальних співробітників, роздрібних торговців та постачальників, що зробили Toyota, якою вона є сьогодні. І я, наприклад, не міг би бути щасливішим, чи більш вдячним генеральним директором", – сказав президент бренду.

Він також подякував та визнав внесок усієї автомобільної промисловості.

"У Toyota нам дуже пощастило, що ми змогли захистити роботу наших членів команди під час COVID-19 і продовжити нашу роботу для вирішення майбутніх викликів нашої галузі. Як компанія, ми прагнемо забезпечити мобільність для всіх, але ми однаково прагнемо створити нові способи підтримки добробуту нашої планети та людей скрізь", – заявив Тойода.

На нагороду цьогорічної премії, яка відзначає особу, що зробила значний внесок у світову автомобільну промисловістю у період з 1 січня по 31 грудня 2020 року, претендувало п’ять фіналістів. Серед них також були: віце-президент Tata Motors Пратап Бозе, голова правління Hyundai Motor Group Юйсун Чун, головний креативний директор Hyundai Motor Group Люк Донкервольке, менеджер програми MX-30 від Mazda Motor Corporation Томіко Такеучі.

Нагорода "Світова автомобільна людина року" – це лише одна з шести нагород, що щорічно вручаються World Car Awards. Нагороди створені, щоб відобразити реальність світового ринку, а також визнати, нагородити та надихнути на досконалість, лідерство та інновації в швидко мінливій автомобільній галузі.

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