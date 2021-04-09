BYD представил батарею для электрических авто, ресурс которой 1 млн км

Юрий Андриив Новости 13:24, 9.04.2021 Обновлено: 14:19, 9.04.2021

Китайская компания BYD представила свою новую аккумуляторную батарею Blade Battery, ресурс которой 1 миллион километров.

Эта батарея дебютировала в Китае несколько месяцев назад в модели BYD Han. Она получила улучшенную доступность (ввиду отсутствия модулей), долговечность (ожидается 3000 циклов зарядки), достойную скорость подзарядки (30-80% за 30 минут) и высокий уровень безопасности. Об этом сообщает сайт insideEVs.

Особенности аккумулятора в том, что он дешевле, малый размером и в его сборнике начали использовать более тонкие и длинные ячейки. Он также получил на 50% увеличенную плотность энергии по сравнению с обычными батареями.

BYD рассказывает, что в тесте на повреждение батареи температура ее поверхности достигла чрезвычайно низких 30-60 градусов Цельсия, не выпуская при этом ни дыма, ни огня. А испытания в печи на 300 градусов Цельсия и на 260% перегрузки не повлекли пожар или взрывную реакцию. Такие результаты, как правило, недоступны в большинстве других литий-ионных батареях, таких как популярные NCM, NCA.

Батареи производятся на предприятии в Чунцине, Китай, в которое BYD вложил 1,3 млрд евро. Отмечается, если Blade Battery начнут устанавливать в электробусы, это может снизить их стоимость.

Завод BYD, на котором производят аккумуляторные батареи
insideEVs

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, производителям автомобилей понадобится минимум семь лет, чтобы они могли самостоятельно выпускать батареи.

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