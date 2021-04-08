Buick подготовил для Китая трехрядный внедорожник Envision Plus

Компания Buick официально представила тизер своей абсолютно новой модели Envision Plus. Это трехрядный внедорожник среднего размера, который должен дебютировать в этом месяце на автосалоне в Шанхае.

Ранее считалось, что новинку назовут Envision GX – по аналогии с Encore GX. Несмотря на то, что тизер не показывает слишком много, в прошлом месяце появилась информация, которая почти дает представление о том, как будет выглядеть новая модель. Об этом сообщает Motor1.

Официально Buick заявил, что Envision Plus разработан на глобальной платформе внедорожников General Motors. Расширенная колесная база длиной 2833 миллиметра позволит достичь ведущих в сегменте размеров и "обеспечит просторный и премиальный салон".

Buick добавляет, что Envision будет иметь совершенно новый силовой агрегат, "новую систему Buick eConnect и передовые интеллектуальные технологии вождения". Похоже, что Envision Plus получит все плоды от сотрудничества SAIC-GM.

Ожидается, что модель получит турбированный 2,0-литровый двигатель I4, который генерирует 237 лошадиные силы и 350 Ньютон-метров крутящего момента.

GM также использовал ключевые слова "global" в своем официальном тизере, что соответствует предыдущим отчетам о том, что Envision Plus будет глобальной моделью. Вероятно, трехрядный внедорожник будет предлагаться сначала в Китае, а затем в Северной Америке. Больше официальных деталей будет, когда автомобиль дебютирует 18 апреля 2021.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, General Motors и Buick презентовали концептуальный электрический кроссовер, который является перспективной моделью с новым дизайнерским языком марки.