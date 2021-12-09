Bugatti Chiron Pur Sport посвятили победе Луи Широна

Французская компания Bugatti представила новую эксклюзивную версию Chiron Pur Sport, посвященную победе Луи Широна на Гран-при Франции. Новинка будет изготовлена лимитированным тиражом.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. За создание новинки отвечал отдел персонализации Bugatti Sur Mesure (фр. "сделанный на заказ"). Новинка была посвящена победе Луи Широна на Гран-при Франции 1931 года и его болиде Type 51.

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В память о гоночных машинах Bugatti 20-30-х годов команда дизайнеров разработала два новых оттенка краски, а также оригинальные аппликации в виде монограмм "EB". Также автомобиль получил эксклюзивную внутреннюю отделку и декоративные накладки из анодированного алюминия с надписью Grand Prix. Кузов автомобиля украшает номер "32" в честь машины Луи Широна 90-летней давности. Он же вышит на подголовниках сидений.

Автомобиль оснащен 8-литровым 1500-сильным турбированным мотором W16. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Автомобиль получил собственные настройки шасси и трансмиссии, свое программное обеспечение электронного блока управления силовым агрегатом, 2-метровое фиксированное антикрыло и много облегченных элементов из композитных материалов и легких сплавов. Chiron Pur Sport способен развивать скорость 350 км/x.

Эксклюзивный Bugatti Chiron Pur Sport будет изготовлен всего в количестве 60 экземпляров. Стоимость новинки стартует с отметки 3 млн евро.

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