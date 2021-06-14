Более 3,3 млн клиентов Volkswagen могут стать жертвами мошенников

Немецкий концерн Volkswagen заявил об утечке персональных данных более 3,3 млн покупателей в США. Почти все пострадавшие были нынешними или потенциальными клиентами Audi.

По данным агентства Reuters, американское подразделение Volkswagen заявило, что третья сторона получила личную информацию о клиентах от поставщика, который бренды Audi, Volkswagen и некоторые дилеры в США и Канаде использовали для цифровых продаж и маркетинга. Информация собиралась в период с 2014 по 2019 год и находилась в электронном файле, который поставщик оставил незащищенным.

Компания сообщила регулирующим органам, что у подавляющего большинства клиентов есть только номера телефонов и адреса электронной почты, на которые потенциально может повлиять утечка данных. В некоторых случаях данные также включают информацию о приобретенном, арендованном или запрашиваемом автомобиле.

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По данным VW, у 90 000 клиентов Audi и потенциальных покупателей были затронуты конфиденциальные данные, связанные с правом на покупку или аренду. VW заявила, что будет предлагать этим лицам бесплатные услуги по защите кредита.

Конфиденциальные данные в более чем 95% случаев включали номера водительских прав. Небольшое количество записей включало дополнительные данные, такие как даты рождения, номера социального страхования и номера счетов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen попал под серьезное расследование в США из-за неудачной шутки про переименование компании.