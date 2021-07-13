Boldmen продолжит наследие марки Wiesmann

Немецкая компания Boldmen Automobile анонсировала новый автомобильный проект. Первым детищем компании станет родстер Boldmen CR4.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Один из двух братьев-основателей марки Wiesmann, которая выпускала спорткары в период с 1993 по 2013 год, 67-летний Фридхельм Висманн вернулся в автомобильный бизнес.

Он вместе с Харальдом Касом и его сыном Михаэлем основал в баварском городке Велден недалеко от Аугсбурга компанию Boldmen Automobile GmbH. Название образовано от английских слов bold и men, что означает "смелые мужчины". И идея основателей компании действительно смелая – начать производство классических спорткаров с ДВС.

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Как и в случае с Wiesmann поставлять двигатели для двухместного родстера Boldmen CR4 с откидным верхом будет компания BMW. Под капотом новинки будет располагаться 3-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 408 л.с. и крутящим моментом 610 Нм. В паре с ним будет работать 8-ступенчатая автоматическая коробка передач BMW Steptronic.

Кузовные панели будут изготовлены из углепластика. В основе конструкции лежит модернизированный родстер BMW Z4 (G29), который выпускается с 2018 года. По своим размерам обе машины сопоставимы, но за счет более "мускулистых" форм Boldmen CR4 длиннее и шире "донора".

По утверждению производителя, Boldmen CR4 сможет набирать первую "сотню" за 3,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Для сравнения, BMW Z4 M40i с таким же 3-литровым мотором (340 л.с.) тратит на спринт 0-100 км/ч 4,5 с.

Автомобили будут собираться вручную, и до конца года компания планирует изготовить 20 экземпляров, а со временем компания намерена выйти на уровень 120 авто в год. Цены на Boldmen CR4 в Германии будут стартовать с отметки 185 тысяч евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, во Франции компания Legende Automobiles намерена возродить модель Renault 5 Turbo.