Бойцы ВСП захватили российскую САУ ''Акация''

Подразделения Центра спецназначения ВСП захватили во время наступательной операции технику и боеприпасы. Изъятое оружие передано в одну из боевых бригад ВСУ.

Об этом сообщает портал Милитарный. Украинские силы захватили самоходную гаубицу 2С3 "Акация", а также боеприпасы к ней. "Теперь трофеи будут служить Украине", – отметили в ВСП.

На заброшенных позициях захватчиков, украинские военные обнаружили не только самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация" калибра 152 мм, но и боекомплект к ней. Эта самоходная гаубица передана бригаде Вооруженных Сил Украины. После ремонта она будет помогать нашим военным сражаться с российскими захватчиками.

Видео дня

Напомним, что в начале апреля, в Черниговской области украинские силы захватили аналогичные дивизионные самоходные гаубицы 2С3 "Акация" и бронетранспортеры БТР-82А вместе с другой бронетехникой россиян. В частности, была захвачена командно-штабная машина артиллерии 1В16-2 на шасси МТ-ЛБ, которая предназначена для управления дивизионом самоходных установок "Акация".

САУ 2С3М2 "Акация" – самоходная артиллерийская установка калибра 152 мм. Базовый вариант САУ поступил на вооружение советской армии в 1971 году. Акция предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинскими военными уничтожен командный пункт ЗРК С-300.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!