Бойцы 'Правого сектора' получили очередной трофей – БТР-82А. Видео

Добровольческий Украинский Корпус "Правый сектор" получил очередную трофейную российскую бронетехнику. На этот раз ряды защитников пополнил БТР-82А.

Об этом сообщают бойцы ДУК "Правый сектор" на своей странице в Facebook. Модернизированный российский бронетранспортер БТР-82А был захвачен в Черниговской области. "Будем уничтожать врага их оружием", – рассказывают бойцы.

БТР-82А отличается от советского бронетранспортера БТР-80 новой башней с 30-мм пушкой 2А72. Эта модель более 10 лет используется русскими военными, в том числе во время войны в Украине.

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Ранее во время освобождения населенного пункта Новая Басань на Черниговщине украинские военные обнаружили покинутый БТР-82А, который использовались как транспортное средство для сбора награбленного у жителей имущества. Теперь трофейные бронетранспортеры будут уничтожать врага.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинские военные уничтожили командный пункт ЗРС С-300.

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