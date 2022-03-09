'Богдан' с партнерами передал защитникам автотехнику на 100 млн грн

Автомобильная корпорация "Богдан" с компаниями-партнерами передала защитникам страны автотехнику более чем на 100 млн грн. В список вошли транспортные средства различного назначения, в частности, для эвакуации гражданских граждан.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В частности, территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, военным частям, силам территориальной обороны были переданы бронированные и грузовые автомобили, автомобили повышенной проходимости, пикапы и кроссоверы, специальная техника.

"Транспортные средства предназначены не только для военнослужащих, но и перевозки гражданского населения, в частности, его эвакуации, а также для обеспечения жизнедеятельности городов", – говорится в сообщении. Пикапы и автомобили повышенной проходимости получили бойцы теробороны Киева. Предприятия корпорации также обеспечат обслуживание передаваемой техники.

Видео дня

Напомним, что компания была основана в 2005 году для реализации инвестпроектов в автомобильной промышленности. У "Богдана" заводы в Луцке и Черкассах. В корпорацию также входят компании-дистрибьюторы автомобилей Hyundai, Haval и Great Wall, Jac, а также дистрибьютор автобусной и троллейбусной техники "Бас Мотор".

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, "Бас Мотор" начала изготовление специальных средств защиты украинских городов.