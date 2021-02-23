BMW тестирует обновленный кроссовер X4 2022: фото
Обновленный кроссовер BMW X4 2022 года заметили на испытаниях. Ожидается, что автомобиль дебютирует в конце этого года вместе с X3.
На шпионских фото удалось разглядеть не только внешний вид автомобиля, но и салон. Хотя часть интерьера в камуфляже, можно заметить, что там увеличился информационно-развлекательный дисплей. Об этом сообщает Carscoops.
Модель имеет новый руль, минималистичный переключатель передач и обновленное управление на центральной консоли.
Что касается внешнего вида, то заметно, что кроссовер будет иметь более тонкие фары, которые похожи на те, что используются в обновленной 5-серии. Также можно ожидать переделанную решетку радиатора и модифицированный передний бампер.
Сзади изменения труднее заметить, но возможно модель будет иметь новый бампер и обновленную графику света.
Варианты двигателя остаются неподтвержденными. Но считается, что это будет 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который выдает 248 л.с. и 350 Нм. Также может быть 3-литровый рядный шестицилиндровый агрегат с турбонаддувом, развивающий 382 л.с. и 499 Нм.
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