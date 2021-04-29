BMW приостановит производство автомобилей Mini

BMW приостановит производство Mini из-за дефицита полупроводниковых чипов, несмотря на все попытки компании сохранить выпуск авто.

Несмотря на то, что BMW держались несколько месяцев, они признали проблемы с обеспечением достаточного количества деталей для всех своих заводов. Компании все равно пришлось пойти на такой шаг, что является свидетельством того, что проблемы в цепи поставок автомобильной промышленности только ухудшаются. Об этом сообщает сайт Automotive News.

Производство на предприятии в английском Оксфорде остановят на три дня 30 апреля, а в немецком Регенсбурге сократят смены. BMW был одним из последних основных автопроизводителей, на которых не повлиял дефицит чипов, который, как ожидается, обойдется отрасли в десятки миллиардов убытков в этом году.

Предприятие в Оксфорде выпустило около 222 340 Mini в 2019 году, что эквивалентно примерно 870 автомобилям в рабочий день. Около 80 процентов автомобилей, произведенных в Великобритании, экспортируются.

Завод в Регенсбурге строит модели BMW X1 и X2, а также 1 Series и 2-Series Gran Tourer. В прошлом году он выпустил около 200 000 автомобилей или около 790 автомобилей в смену. Другие заводы компании продолжают работать в обычном режиме.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, из-за глобальной нехватки полупроводниковых чипов Stellantis в новых Peugeot 308 заменит цифровые спидометры на старомодные аналоговые.