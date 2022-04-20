BMW представила флагманский седан 7-Series

Немецкая компания BMW презентовала новую генерацию своего флагманского седана 7-Series. Седьмое поколение модели выделяется агрессивным дизайном в стиле внедорожника X7, впервые получила электрическую версию и новые интересные опции.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Главной новостью стало появление в семействе полностью электрического седана i7 xDrive60. Внешне узнать новинку можно по декоративным голубым вставкам в переднем бампере и в передней части боковых "юбок" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Силовой агрегат новинки состоит из двух электромоторов, обеспечивающих модели полны привод. Расположенный спереди электромотор развивает мощность 193 кВт (259 л.с.), а сзади расположен более мощный 312-сильный двигатель (233 кВт). Суммарно он обеспечивает отдачу 544 л.с. (405 кВт) и 744 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч займет 4,5 секунды, а запас хода при полностью заряженной батарее достигает 483 км.

Для многочисленных поклонников традиционных ДВС компания предлагает несколько вариантов. Базовая версия 740i стала на 41 л.с. мощнее предшественника. Она оснащается 3-литровым рядным шестицилиндровым турбомотором, который дополнили 48-вольтовым стартер-генератором. Отдача "мягкого" гибрида – 380 л.с. и 540 Нм. На спринт от 0 до 100 км/ч седану потребуется всего 5 секунд. Такая модификация обойдется в $93300.

На ступеньку выше расположилась полноприводная версия 760i xDrive с мотором V8 и гибридной составляющей. Новинка имеет в своем арсенале 543 л.с. и 750 Нм. Автомобиль способен разгоняться до первой "сотни" за 4,2 с. Стоимость модели стартует с $113600.

К сожалению, в компании отказались от использования мотора V12, поэтому новым флагманом семейства станет электрический i7 xDrive60, за который просят от $119300. В компании с гордостью сообщают, что новое семейство 7-Series выбрасывает в атмосферу на 39% меньше вредных веществ, чем шестая генерация модели.

По своим размерам новинка выросла в длину на 126 мм и теперь достигает 5,4 м. Колесная база модели – 3,2 м (+5 мм). Впервые в качестве опции для модели предлагается двухцветная окраска. Кроме того, покупатели смогут заказать спортивный пакет обвеса от подразделения М. Помимо агрессивного дизайна, выполненного в стиле недавно представленного внедорожника Х7, автомобиль получил скрытые дверные ручки с функцией автоматического открытия и закрытия, в том числе, дистанционного.

В салоне появилась новая полностью цифровая приборная панель с несколькими экранами. Инфо-развлекательная система работает на основе последнего поколения программного обеспечения iDrive8 и поддерживает стандарт связи 5G. Интересными опциями стал большой сенсорный экран Theater Screen диагональю 31 дюйм для задних пассажиров, который выдвигается из потолочной консоли. Также спинки задних кресел могут опускаться на 42,5 градуса. На панелях задних дверей установили сенсорные панели с диагональю 5,5 дюйма. Опционные задние кресла повышенного комфорта снабжены подушками для ног, а переднее пассажирское кресло можно сдвинуть и откинуть спинку вперед.

Для меломанов в стандартной комплектации предлагается аудиосистема Bowers & Wilkins мощностью 655 Ватт с 18-ю динамиками, а в качестве опции можно заказать аудиосистему Diamond Surround Sound System этой же фирмы мощностью 1965 Ватт с 36-ю динамиками.

Максимальный комфорт для новинки обеспечивает стандартная пневмоподвеска с активными амортизаторами, а в качестве опции можно заказать полноуправляемое шасси, которое позволит уменьшить радиус разворота на 0,8 м. А дополнительный пакет Driving Assistance Professional Package позволит перейти на автономное управление на скорости до 130 км/ч. Новая генерация BMW 7-Series появится в продаже в конце нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW официально презентовалa кроссовер X7 нового поколения.