Блогерша раскритиковала новую 'Ниву' и сама устранила заводской брак. Видео

Российская блогерша под ником "Настя Туман" на своей странице в Youtube поделилась лайф-хаками по поводу новой "Нивы Тревел". И показала, как можно самостоятельно исправить заводской брак в топливопроводе бензобака. Несмотря на тот факт, что официальный дилер не смог устранить проблему. Поэтому, девушка решила самостоятельно исправить "заводскую особенность" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

После всего 3 тысяч пробега на машине выявилось много проблем, включая "ужасное состояние масла", люфт карданного вала с обоих сторон. Амортизаторы уже изрядно изношены, а тормозной трос перетирается из-за отсутствия заводских креплений. В процессе ремонта выявились огрехи в сборке и т.д. В задней двери на порогах накапливается грязь, из-за которой в мороз двери примерзают.

Напомним, что Lada Niva Travel была представлена в конце 2020 года, а продажи стартовали в 2021-м. Автомобиль стал развитием конструкции кроссовера, который с 2002 года выпускался под именем Chevrolet Niva совместным предприятием с американским General Motors.

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о реакции на российскую "Ниву" популярного британского блогера Мэта Уотсона с канала Carwow.