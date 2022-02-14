Бэтмобиль рассекретили до премьеры фильма

"Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли — один из самых ожидаемых фильмов 2022 года, но любители автомобилей интересуются главным образом его новый "Бэтмобилем" в стиле маслкаров 70-х. Примерно за две недели до дебюта в кинотеатрах, облик автомобиль оказался полностью рассекречен благодаря уменьшенной в 18 раз модели-копии.

Об этом сообщает портал CK-modelcars. Новинку разработала и изготовила компания Jada Toys в масштабе 1:18. Немецкая компания-ритейлер предлагает ее на своем сайте по цене 62,96 евро. Помимо самого автомобиля в комплекте идет фигурка "Бэтмена".

Видео дня

Источником вдохновения для нового транспортного средства супергероя послужил Dodge Charger 1969 года выпуска. Однако, в остальном это совершенно эксклюзивная машина, способная максимально помочь ее пилоту в выполнении миссии по борьбе с мировым злом.

Сзади разместился мощный 8-цилиндровый мотор с механическими нагнетателями. Характерная светодиодная подсветка позволяет предположить, что в арсенале силового агрегата есть немало революционных технологий. В капот встроена подвижная конструкция, по всей видимости защищающая от летящих обломком и других предметов на пути машины. Салон имеет хорошую деталировку, благодаря чему видно мощный трубчатый каркас.

Напомним, что презентация фильма об очередных приключениях "Бэтмена" запланирована на 1 марта нынешнего года. Это будет третья по счету дата релиза, так как первые две были отменены из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, кроссовер Nissan Juke получил лимитированную версию Kiiro в честь Бэтмена.