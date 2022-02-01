Nissan Juke получил лимитированную версию Kiiro в честь Бэтмена

Опираясь на свой передовой опыт в сфере смелого дизайна, Nissan предложит особую версию своего культового кроссовера Juke под названием "Kiiro". В целях популяризации серии, компания Nissan запустила рекламное партнерство с Warner Bros, чтобы поддержать кинематографический дебют нового фильма по киноэпопее "Бэтмен".

Об этом рассказывает пресс-служба производителя. Фильм "Бэтмен", премьера которого в Украине запланирована на 3 марта этого года, несомненно относится к самым ожидаемым фильмам 2022 года с неизменными главными героями – Брюсом Уэйном и Бэтменом и любимицей фанатов Селиной Кайл (Женщиной-кишкой).

В фильме "Крестоносец в плаще" проходит путь от стремления мести к надежде. Компания Nissan считает, что Nissan Juke Kiiro выступает воплощением того же духа, которым сопровождается полное открытие путешествие.

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Привлекательный дизайн

Эта особая версия, благодаря своей названием японскому слову Kiiro ("желтый"), получит новый для Juke, чрезвычайно современный серый цвет кузова Ceramic Grey, контрастом к которому будут служить окрашенные в желтый цвет Spiced Lemon декоративные элементы нижней части переднего бампера и порог заднего бампера.

Вместе эти цветовые вспышки дополнят дизайн экстерьера Juke Kiiro динамическими и провокационными чертами. Еще одна привлекательная деталь – алюминиевая накладка переднего спойлера. Дизайн 19-дюймовых колесных дисков Juke Kiiro заимствован у топовой комплектации Tekna, но у этой модели они окрашены в черный цвет для придания эксклюзивного вида.

Зеркала и кромки крыши украшает изящный узор, а сама линия крыши, смещенной ближе к задней части автомобиля, словно сформирована потоком ветра или под действием скорости. В целом внешность Juke Kiiro выглядит лаконично, дерзко и в то же время привлекательно.

Желтые декоративные элементы интерьера

Сидения обиты эко кожей серого цвета Metallic Grey. В дополнение к этому новому материалу передние и задние сиденья украшает желтая декоративная строчка, которую можно увидеть на центральном подлокотнике, центральной консоли, передних дверях и мягкой обивке передней панели. Благодаря этому достигается гармоничное сочетание дизайна интерьера и экстерьера. Эксклюзивным признаком этой версии служит алюминиевая пластина, расположенная на центральной консоли перед селектором коробки.

"С момента внедрения первых привлекательных возможностей для персонализации оригинального Juke мы осознали, насколько высоко клиенты ценят стиль Juke и насколько его характер склонен к игривым дополнениям. Мы хотели создать особую версию, которая имела бы серьезный, солидный и уверенный вид и вместе с тем не была бы мрачной или скучной. Я уверен, что Juke Kiiro ожидает значительный успех", – сказал Арно Шарпантье, вице-президент Nissan по вопросам стратегии развития продуктов и ценовой политики в регионе AMIEO.

Версия Juke Kiiro будет выпущена ограниченной партией в 5000 единиц, 40 из которых будут доступны в Украине и выйдет на рынок после предыдущих особых версий первого поколения Juke под названием Kuro (черный). и Shiro (белый).

Над разработкой дизайна Juke Kiiro работала команда европейского дизайн-центра Nissan Design Europe, базирующаяся в центре Лондона. Именно здесь были разработаны оба поколения лидера сегмента Juke, а также основатель другого сегмента от Nissan – кроссовер Qashqai.

Не только привлекательное лицо

Как и остальные автомобили линейки, Juke Kiiro оснащен 3-цилиндровым бензиновым двигателем, отличающимся экономичностью в сочетании с чувствительной реакцией. Оснащенный турбонагнетателем 1-литровый силовой агрегат развивает мощность 114 л.с., а крутящий момент составляет 200 Нм.

Оснащение Juke включает немало простых в использовании и интуитивно понятных высокотехнологичных решений. К перечню систем безопасности относятся интеллектуальная система экстренного торможения, круиз-контроль с ограничителем скорости, интеллектуальная система контроля рядности движения, система предупреждения об движущихся сзади объектах в поперечном направлении и система предотвращения столкновения с объектами в зоне ограниченной видимости, которая предупреждает водителя о наличии в "слепой" зоне позади транспортного средства.

Мультимедийная система NissanConnect позволяет использовать технологии Apple CarPlay или Android Auto для дублирования изображения с экранов любимых смартфонов на встроенном сенсорном дисплее диагональю 8 дюймов.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan представила на украинском рынке новую генерацию кроссовера Qashqai.