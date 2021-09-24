Bentley отметила 70-летие своего дизайн-центра

Британская компания Bentley отметила 70-летие основания собственного дизайнерского подразделения в Крю. А первым его детищем стал R-Type Continental, дебютировавший в 1951 году.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первым руководителем подразделения стал Джон Блатчли. Ранее он работал на должности главного дизайнера кузовной компании Gurney-Nutting, а его самым известным проектом был легендарный Blue Train на шасси Bentley.

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Основной задачей отдела дизайна было создание комплексных проектных предложений, от эскизов до готовых моделей. В арсенале стилистов и художников были акварельные краски и воск, с помощью которых создавались первоначальные чертежи и макеты кузовов. Позже появились другие материалы и технологии, которые позволили упростить процессы работы и сократить время на изготовление прототипов.

В настоящее время современные измерительные приборы и сканеры позволяют создавать и оцифровывать макеты с точностью до сотых долей миллиметра, а мощные процессоры помогают обрабатывать полученные данные. Полученная таким образом информация используется в системах автоматизированного проектирования для создания трехмерных моделей.

Сегодня дизайнеры могут делать эскизы в виртуальном мире, а увидеть их можно в любой точке мира на экранах или через гарнитуры и дополненную реальность. Однако, несмотря на многообразие современных технологий, дизайнеры Bentley продолжают работать с физическими макетами и полноразмерными моделями, чтобы все детали автомобиля были идеально проработаны перед запуском в серийное производство.

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