Автопарк компании 'Киевстар' пополнят новенькие Peugeot

Французская компания Peugeot активно развивать сотрудничество с корпоративными клиентами. Очередным достижением стало выполнение нового контракта на поставку 94 автомобиля для компании "Киевстар", давнего партнера Peugeot.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Один из крупнейших операторов мобильной связи в Украине получат в свое распоряжение 24 седана Peugeot 301 в разных версиях, 40 компактных фургонов Partner и 30 фургонов Boxer. Каждая модель была индивидуально укомплектована в соответствии с требованиями клиента.

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Седаны Peugeot 301 будут использоваться в качестве ежедневного транспорта для разъездов по городам Украины. Они оснащены бензиновыми 115-сильными моторами и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также экономичными 92-сильными турбодизелем, которые работают в паре с 5-ступенчатой МКП.

Фургоны Partner и Boxer дополнительно укомплектованы специальным оборудованием для выполнения сервисных и ремонтных работ. Грузовое отделение обшито защитными панелями из износостойкой фанеры, что позволит уберечь кузов от повреждений при перевозке оборудования и инструментов. Модернизация фургонов выполнялось компанией Maison.

В этом году компания Peugeot также выполнила заказ на поставку 116 легких грузовиков Peugeot Boxer для "Укртелекома".

Экономичные силовые агрегаты и программа фиксированной стоимости ТО обеспечат низкие эксплуатационные расходы. А развитая сеть авторизованных дилеров и сервисных станций позволит обслуживать и ремонтировать автомобили Peugeot практически в любом уголке Украины.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания "Автоспецпром" показала скорую помощь на базе Peugeot Partner.