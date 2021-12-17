Автомобили из 'Трансформеров' выставили на продажу

Четыре автомобиля, снимавшихся в фантастических фильмах "Трансформеры", предложили покупателям в автосалоне по продаже экзотических автомобилей Curated в Майами. Комплект суперкаров оценили в солидную сумму.

Об этом сообщает портал Carscoops. Открывает коллекцию Chevrolet Camaro 2010 года, который стал главным героем фильма Transformers: Dark of the Moon. Он был построен General Motors специально для фильма с уникальными зеркалами, иной передней панелью, увеличенным сплиттером, а также изготовленными на заказ капотом и задним крылом. Автомобиль стал украшением автосалона в Нью-Йорке в 2010 году.

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Второй представитель серии – Mercedes-Benz SLS AMG, который также снимался в Transformers: Dark of the Moon. Первоначально он был предоставлен во временное пользование пресс-службой Mercedes-Benz в США. Во время съемок фильма им управляла Рози Хантингтон.

Третий автомобиль в коллекции – сильно модифицированный полицейский автомобиль Ford Mustang "Barricade", который использовался в Transformers: The Last Knight. Он окрашен в синий цвет Deep Impact Blue с уникальной ливреей полиции, имеет функциональные фары и уникальные аэродинамические элементы.

И последний герой-трансформер – Lamborghini Aventador 2014 года из фильма Transformers: Age of Extinction. Автомобиль был построен специально для режиссера франшизы Майкла Бэя и окрашен в цвет Grigio Titans. Он проехал менее 3200 км, а последние 4 цифры его VIN-кода – 1963, год основания Lamborghini.

Все четыре автомобиля принадлежали режиссеру Майкла Бэю и продаются в комплекте за 2 миллиона долларов.

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