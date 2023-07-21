Австралийские тюнеры прокачали Nissan Patrol

Австралийская тюнинговая компания Premcar представила свое последнее детище – Nissan Patrol Warrior. Для повышения внедорожных возможностей доработке мастеров подверглись подвеска, кузов и ходовая часть.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Тюнинговая компания Premcar из Мельбурна много лет занимается доработкой продукции компании Nissan. Очередное творения мастеров – вездеход Patrol Warrior. Новинку серьезно доработали, чтобы повысить проходимость на суровом австралийском бездорожье.

В 2019 году компания представила модернизированный пикап Nissan Navara N-Trek Warrior, а двумя годами показали еще более суровый вариант – Navara Pro-4X Warrior. Автомобили были хорошо приняты покупателями. Теперь пришло время для модели Patrol.

В первую очередь специалисты компании увеличили дорожный просвет на 50 мм за счет установки новых пружин и амортизаторов. Колею расширили на 40 мм, чтобы обеспечить стабильность. По словам создателей, новая геометрия позволила улучшить артикуляцию подвески.

Внешне новинка отличается тонированной решеткой радиатора, черными корпусами зеркал, расширителями колесных арок и новыми бамперами. Силовой агрегат снизу предохраняет от повреждений стальная защитная панель, окрашенная в ярко-красный цвет. Кроме того, для новинки подготовили комплект 18-дюймовых дисков с внедорожными шинами размерностью 34,4 дюйма.

В движение вездеход приводит 5,6-литровый атмосферный V8. Сдвоенные патрубки новой выхлопной системы расположены по бокам за передними арками. Для отделки салона используется кожа и алькантара, а также декоративные вставки из дерева и черного глянца. Patrol Warrior ожидается у местных дилеров в ближайшее время. Цены станут известны ближе к началу продаж.

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