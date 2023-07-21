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Австралийские тюнеры прокачали Nissan Patrol

Сергей Иванов
Новости
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Австралийские тюнеры прокачали Nissan Patrol

Австралийская тюнинговая компания Premcar представила свое последнее детище – Nissan Patrol Warrior. Для повышения внедорожных возможностей доработке мастеров подверглись подвеска, кузов и ходовая часть.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Тюнинговая компания Premcar из Мельбурна много лет занимается доработкой продукции компании Nissan. Очередное творения мастеров – вездеход Patrol Warrior. Новинку серьезно доработали, чтобы повысить проходимость на суровом австралийском бездорожье.

В 2019 году компания представила модернизированный пикап Nissan Navara N-Trek Warrior, а двумя годами показали еще более суровый вариант – Navara Pro-4X Warrior. Автомобили были хорошо приняты покупателями. Теперь пришло время для модели Patrol.

Австралийские тюнеры прокачали Nissan Patrol

В первую очередь специалисты компании увеличили дорожный просвет на 50 мм за счет установки новых пружин и амортизаторов. Колею расширили на 40 мм, чтобы обеспечить стабильность. По словам создателей, новая геометрия позволила улучшить артикуляцию подвески.

Австралийские тюнеры прокачали Nissan Patrol

Внешне новинка отличается тонированной решеткой радиатора, черными корпусами зеркал, расширителями колесных арок и новыми бамперами. Силовой агрегат снизу предохраняет от повреждений стальная защитная панель, окрашенная в ярко-красный цвет. Кроме того, для новинки подготовили комплект 18-дюймовых дисков с внедорожными шинами размерностью 34,4 дюйма.

Австралийские тюнеры прокачали Nissan Patrol

В движение вездеход приводит 5,6-литровый атмосферный V8. Сдвоенные патрубки новой выхлопной системы расположены по бокам за передними арками. Для отделки салона используется кожа и алькантара, а также декоративные вставки из дерева и черного глянца. Patrol Warrior ожидается у местных дилеров в ближайшее время. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Австралийские тюнеры прокачали Nissan Patrol

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