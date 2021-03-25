Audi RS3 Sedan и Sportback выглядит готовыми к выпуску

Audi RS3 Sedan и его родной брат RS3 Sportback заметили на дорогах общего пользования в Германии. Оба выглядят почти готовыми к выпуску.

В то же время, если предыдущие отчеты будут верными, то модели, скорее всего, дебютируют только осенью, а в Соединенные Штаты будут пробиваться в качестве моделей 2022 года. Об этом сообщает Carscoops.

Обе версии будут оснащены объемным обвесом, новыми бамперами, большими боковыми юбками и крыльями, а также диффузором более агрессивной формы по сравнению с обычными седанами A3 и Sportback. Они также получат овальные наконечники выхлопа, большие колеса и значки RS, которые повесят снаружи и на определенные части салона, вероятно, на заказной руль, переключатель передач и передние спортивные сиденья.

Новые RS3 будут использовать 2,5-литровый пятицилиндровый двигатель своих предшественников, хотя и с несколькими обновлениями. Базовая модель получит 414 л.с. и крутящий момент 500 Нм, тогда как, по слухам, "Performance Edition" будет выдавать до 444 л.с.

Двигатель будет совмещен с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и возможно доработанной системой полного привода на основе Haldex, как и в новом Volkswagen Golf R. В последнем она может направлять до 100 процентов заднего крутящего момента на конкретное колесо для улучшения поворотов. И если это действительно установят в новые Audi RS3, то они могут иметь специальный режим Drift.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Audi начала производство электрического кроссовера Q4 e-tron. Он станет первым электро-SUV, который будет выпускаться на заводе компании в Германии.