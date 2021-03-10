Ателье Callaway представило свою версию Chevy Silverado

Известное американское тюнинг-ателье Callaway представило свою версию пикапа Chevrolet Silverado, получившую название Signature Edition.

Об этом сообщает сайт производителя. Очередным детищем Ривза Кэллоуэя и его команды стал серьезно модернизированный пикап Chevrolet Silverado. Новинка оснащается 6,2-литровым мотором GM V8.

За счет установки механического компрессора GenThree TVS R2650 с интеркулером, мощность "стокового" мотора удалось увеличить с 420 до 602 сил. Кроме того, в процессе модернизации двигатель получил более производительную впускную систему, выхлопную систему с "прямотоком" и квартетом хромированных патрубков, а также фирменный блок управления двигателем Callaway CalCal.

В результате этого на разгон до "сотни" Callaway Silverado Signature Edition требуется всего 4,3 секунды, что на 0,7 меньше, чем спорткару Chevrolet Camaro V6. Четверть мили Signature Edition преодолевает за рекордные 12,5 секунд, разгоняясь на прямой до 182 км/ч.

Автомобиль оснащен полноразмерной 4-дверной кабиной и полным приводом. Новинка получила карбоновый капот и облицовку радиатора, а также фирменные эмблемы. В салоне появились алюминиевые накладки на порогах, отделка руля из алькантары и алюминиевые педали с антифрикционными резиновыми вставками. На выбор покупателям предлагаются 20- и 22-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford презентовала новое поколение пикапа F-150 Raptor. Автомобиль получил новую подвеску с длинноходными амортизаторами Fox LiveValve с внешними резервуарами и электронным управлением жесткостью.