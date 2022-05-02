Ателье Abt Sportsline 'прокачало' Audi Q8

Немецкое тюнинг-ателье Abt Sportsline представила новый спортивный кроссовер RSQ8 Signature Edition. Новинка щеголяет эффектным обвесом, а под капотом расположился 800-сильный мотор.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Популярный кроссовер Audi RS Q8 давно занимает место в широкой палитре моделей, предлагаемых немецким тюнинг-ателье. Но на этот раз мастера компании решили вложить в проект всю душу и представит миру то, что они гордо назвали "Racing Utility Vehicle".

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За основу для своего творения специалисты компании взяли уже доработанный в Audi кроссовер RS Q8. Эта версия имеет в своем арсенале 4-литровый V8 с двумя турбинами, который развивает мощность 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента. По этим показателям RS Q8, безусловно, уступает таким спортивным кроссоверам, как Lamborghini Urus или Porsche Cayenne Turbo GT, но для большинства покупателей этого вполне достаточно. В компании Abt решили исправить ситуацию и предложить свое видение SUV, а точнее, RUV.

В проект мастера ателье вложили весь свой многолетний опыт. В частности, V8 снабдили новыми более продуктивными турбонагнетателями, установили более эффективный интеркулер, перепрограммировали блок управления двигателем и дополнили новой выхлопной системой с трубами из нержавеющей стали. В результате всех этих доработок RSQ8 Signature Edition выдает "на-гора" 800 л.с. мощности и 1000 Нм крутящего момента. Могучее "сердце" помогает новинке разгоняться до перовой "сотни" за 3,2 секунды (-0,8 с), а максимальная скорость достигает 315 км/ч.

Естественно, что только мотором дело не ограничилось. Автомобиль получил выразительный карбоновый обвес с передним сплиттером, дополнительные аэродинамические элементы, массивный диффузор и новый задний спойлер. Дополняют образ 23-дюймовые диски в черном глянце и высокоскоростная резина размерностью 295/35.

Салон отделан перфорированной кожей с декоративной вышивкой и фирменными логотипами компании, вставками из карбона и полированного алюминия. Всего планируется изготовить 96 экземпляров новинки RSQ8 Signature Edition. При наличии собственного RS Q8 его модернизация обойдется в 129 тысяч евро, а готовый автомобиль предлагается за 316480 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Abt подготовила кроссовер Cupra для чемпионата DTM.