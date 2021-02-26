Aston Martin Valhalla может получить двигатель от Mercedes. В компании решили отказаться от V6, который обещали спроектировать самостоятельно.

Автомобиль должны были представить в 2021 году и выпустить в 2022-м, однако планы изменились. Генеральный директор компании Тобиас Моерс заявил, что над автомобилем работают, но он выйдет во второй половине 2023 года. Об этом сообщает Carscoops.

Вероятно, перенос дебюта связан с изменением силового агрегата. Моерс отказался уточнять, какой именно двигатель позаимствует Valhalla. Возможно теперь это будет 1,6-литровый гибридный V6 от Mercedes-AMG Project ONE, который выдает 1000 л.с.

По данным СМИ, новинка будет стоить меньше миллиона евро и всего таких выпустят 500 единиц.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Aston Martin изготовила первые пять купе DB5, вдохновленные суперкаром агента 007 из фильма "Голдфингер" 1964 года. Всего выпустят 25 таких экземпляров, каждый из которых стоит 2,75 миллионов фунтов (3,05 млн евро).

Также компания представила эксклюзивную версию кроссовера DBX, получившую название Bowmore Edition. Автомобиль посвящен известной шотландской винокурне Bowmore, которая известна своим односолодовым виски.