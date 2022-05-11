Американская AddArmour представила бронированный Cadillac Escalade

В наше неспокойное время бронированный автомобиль отнюдь не роскошь, а объективная реальность. В компании AddArmour, которая специализируется на бронировании автомобилей, подготовили очередное детище – Cadillac Escalade нового поколения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Cadillac Escalade часто используется теми, для кого вопрос личной безопасности не является праздным. Для таких клиентов компания AddArmor подготовила вариант, имеющий бронирование по классу B6 и целый рад дополнительных опций для обеспечения максимальной безопасности в экстренных ситуациях.

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Пакет Full Protection включает защиту салона с помощью бронелистов и пуленепробиваемых стекол. Внешне автомобиль практически ничем не отличается от обычного Escalade. Только при внимательном осмотре можно заметить глубокую тонировку стекол с широкой внутренней окантовкой, низкую посадку кузова и сигнальную светотехнику под решеткой радиатора. Также автомобиль получил сирену P1, шины, позволяющие передвигаться даже при полной потери давления, а также "продвинутую" сигнализацию.

Помимо защиты в компании уделяют большое внимание комфорту пассажиров. Пассажирский отсек отделен от водительского бронированной перегородкой. В задней части салона расположены два индивидуальных кресла с широким набором регулировок, подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Для удобства предусмотрены откидные столики, встроенный в переднюю перегородку телевизор Samsung Smart TV, премиальная аудиосистема Sony, а также несколько планшетов.

Кроме того, в салоне есть два откидных сидения, которые расположены против движения, если потребуется взять в дорогу пару телохранителей. На окнах предусмотрены шторы, а дневной свет в салоне обеспечивает пуленепробиваемaя стеклянная крыша. За температурный комфорт отвечает двухзонный климат-контроль. Для отделки интерьера используется высококачественная кожа, алькантара и декоративные панели из ценных сортов дерева. За задними креслами есть небольшое место для багажа.

При наличии собственного Escalade его бронирование специалистами компании обойдется примерно в $75 тысяч. Для автомобилей других марок AddArmour предлагает различные варианты стоимостью от $32500.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, канадская компания Inkas, которая специализируется на создании спецтехники и броневиков, представила бронированный внедорожник Cadillac Escalade нового поколения.