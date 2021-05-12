Alpine A110 обзавелся новой версией Legend GT

Французская компания Alpine расширила семью спорткаров А110 очередной новинкой. Для коллекционеров и фанов скорости подготовили лимитированную версию Legend GT.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В прошлом году компания впервые представила модификацию A110 Legende GT, а в этом году автомобиль обновили и сделали мощнее.

Под капотом "Легенды" установили турбированный 1,8-литровый мотор мощностью 292 л.с. от модели A110S. Он обеспечивает купе впечатляющую динамику – от 0 до 100 км/ч новинка разгоняется за 4,4 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Помимо мощного мотора от версии A110S Legend GT унаследовал спортивную выхлопную систему и более эффективные тормоза.

Для Legend GT 2021 модельного года подготовили также две новых цветовых комбинации. В первом случае покупатель получит синий оттенок Abyss Blue с медно-коричневым кожаным интерьером Amber Brown. Во втором предлагается сочетание серебристого Matte Mercury Silver с черным салоном, украшенным серой контрастной декоративной строчкой.

В салоне установлены ковшеобразные спортивные сиденья, карбоновые декоративные панели с медными вкраплениями, алюминиевые педали и табличку с указанием порядкового номера экземпляра. Также в списке опций аудиосистема Focal, камера заднего вида и парковочные датчики по периметру кузова.

Кроме того, автомобиль получил эксклюзивные 18-дюймовые легкосплавные диски Grand Prix с низкопрофильной резиной размерностью 215/40 спереди и 245/40 – сзади, золотистые эмблемы Alpine, золотистые суппорты и полупрозрачные задние светодиодные фонари.

Стоимость новинки во Франции стартует с отметки 71600 евро без учета налогов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, MV Agusta представила спортбайк, созданный вместе с Alpine.