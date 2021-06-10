Alpina показала свои версии обновленных BMW X3 и X4

Не успели стихнуть овации на презентации кроссоверов BMW X3 и X4, как немецкое тюнинговое ателье Alpina показала свое видение популярных моделей. XD3 и XD4 получили фирменный дизайн и мощные турбодизели.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Многолетние партнерские связи и тесная кооперация между двумя компаниями позволяет поклонникам BMW иметь широкий выбор моделей на любой вкус и кошелек.

Alpina XD3 и XD4 с дизельными моторами можно смело назвать достойной альтернативой заводским BMW X3 M и X4 M. Традиционно для новинок предлагаются фирменные зеленый и синий цвета Alpina, классические 20-дюймовыми легкосплавные диски с 20-ю "спицами", а также богатую внутреннюю отделку.

Видео дня

Обе модели оснащаются 3-литровым рядным 6-цилиндровым мотором с 4-мя турбинами. В его активе 394 л.с. и 800 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и перенастроенная система полного привода xDrive. С таким арсеналом XD3 и XD4 способны разгоняться до первой сотни за 4,6 секунды, а максимальная скорость достигает 267 и 268 км/ч соответственно.

С учетом возросшей мощности на автомобилях перенастроены системы рулевого управления и функция Launch control. Также на кроссоверах установили новые адаптивные амортизаторы, более жесткие пружины, а в качестве опции можно заказать комплект композитных тормозных дисков и 22-дюймовые колеса фирменного дизайна.

Стоимость в Германии стартует с отметки 85900 евро за Alpina XD3, а XD4 обойдется минимум в 89100 евро. Первые покупатели получат свои авто в ноябре.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ателье Alpina презентовало новое поколение спортседана В8.