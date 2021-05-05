Alfa Romeo представила эксклюзивную серию Giulietta Finale Edizione

Alfa Romeo выпустит для рынка Австралии хэтчбек Giulietta Finale Edizione, которого создадут всего 35 единиц и будут продавать за 48 950 австралийских долларов, что эквивалентно 1 050 903 грн.

По словам производителя, Giulietta Finale Edizione разработана для объединения "спортивности, элегантности и динамических характеристик". Хэтчбек доступен в трех эксклюзивных цветах: белый Alfa White, синий Anodized Blue и серый Magnesium Grey Matte. Об этом сообщает Carscoops.

Автомобиль также оснащен желтыми тормозными суппортами и желтыми вставками на передней и задней панелях. В карбоновом стиле обработанные передняя решетка, зеркала на крыльях и боковые юбки, чтобы придать ему агрессивного и спортивного вида. Также обустроили спортивную выхлопную систему Magneti Marelli и 18-дюймовые колеса.

Модификации салона минимальные и включают желтые контрастные ленты на кожаном руле и ковриках. Также внутри есть стандартным электрический люк.

Модель Giulietta Finale Edizione оснащена 1,75-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, что обеспечивает 236 л.с. и 340 Нм, которые направляется на передние колеса через коробку передач с двойным сцеплением.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Alfa Romeo в конце 2021 года представит новый компактный кроссовер Tonale. Позже появятся его модификации.