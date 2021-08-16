Acura NSX Type S продали на аукционе за рекордные $1,1 млн

Первый экземпляр новейшего суперкара Acura NSX Type S продали на аукционе в США за рекордную сумму в $1,1 млн. Вырученные от продажи средства будут отправлены в несколько благотворительных фондов для поддержки молодежных образовательных программ.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. На фестивале в Монтерее прошел благотворительный аукцион. Одним из лотов стал первый экземпляр новейшего купе Acura NSX Type S. Автомобиль приобретен руководителем гоночной команды Hendrick Motorsports и компании Hendrick Automotive Group Риком Хендриком.

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Машина имеет порядковый номер #001, а всего компания планирует изготовить 350 экземпляров новинки. Спорткар оснащен гибридным силовым агрегатом. Он включает битурбированный 3,5-литровый V6 и три электромотор суммарной мощностью 608 л.с. Кроме того, первый экземпляр получил пакет Lightweight Package, в который входят карбоно-керамические тормозные диски Brembo, карбоновый капот и отделка интерьера из углепластика.

Стоит отметить, что это не первая подобная машина в обширной коллекции Хендрика. Ранее он приобрел первые экземпляры Corvette Stingray 2020, Ford GT Heritage Edition 2019, Chevrolet Camaro ZL1 2018 и Acura NSX 2017. Если бы Рик приобрел машину не на аукционе, а в официальном салоне, то суперкар обошелся бы в $182 тысячи, то есть в 6 раз дешевле. Но, как известно, у богатых свои причуды.

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