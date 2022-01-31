83-летней житель Великобритании ездил без водительского удостоверения более 70 лет

Офицеры полиции из британского Хайбери-Вейл были шокированы, когда задержали 83-летнего мужчину, который утверждает, что водит машину без прав и страховки с 12 лет. Теперь его ожидает солидный штраф не менее тысячи фунтов (38 тысяч грн).

Об этом полицейские сообщили на своей странице в Facebook. Мужчина, которого раньше никогда не останавливала полиция, был пойман после семи десятилетий незаконного вождения. Офицеры остановили его на его синем Mini One в городе Булуэлл. Он рассказал им, что родился в 1938 году и водит машину с 12 лет без каких-либо документов. К счастью, ни разу не попал в аварию, что говорит о том, что он либо очень осторожен, либо ему очень повезло за рулем. Шансы проехать по дорогам общего пользования более 70 лет и ни разу не попасть в аварию очень малы, особенно если речь идет о водителе-самоучке. Также очень странно, что его никогда не проверяла полиция.

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В своем сообщении офицеры предупредили граждан, что из-за увеличения количества дорожных камер в Ноттингеме даже во время небольших поездок есть вероятность попасть в поле их зрения. Поэтому полицейские рекомендуют убедиться, что все документы, включая водительские права и страховка – в порядке. А вот водителя-самоучку ожидает штраф как минимум в 1000 фунтов за вождение транспортного средства без соответствующих документов.

Напомним, что в Украине за подобное нарушение штраф составляет от 425 до 40800 грн. Минимальный штраф получит водитель при отсутствии прав в бумажном или цифровом виде в момент управления транспортным средством. Если за руль сел человек, у которого нет водительских прав, то его оштрафуют на 3400 гривен. Такой же штраф положен водителю, который пустил за руль человека без водительского удостоверен в принципе или без водительского удостоверения нужной категории. Если водитель был лишен прав, но продолжает ездить за рулем, то его оштрафуют на 20400 грн. А максимальный штраф в 40800 грн ожидает водителя, если он будет остановлен полицией за рулем без прав вторично в течение года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о введении штрафных баллов для водителей. В соответствии с документом, если водитель соберет 12 штрафных баллов, его ожидает лишение прав и пересдача всех экзаменов.