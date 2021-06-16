5 самых крутых американских концептов, которые так и не стали серийными

Концептуальные машины используются автопроизводителями для демонстрации радикально новых конструкций и технологий, которые когда-то могут попасть на рынок. Некоторые из таких авто получают очень бурную реакцию и много фанатов.

Однако часто бывает, что концепты так и не идут в производство. Это случается по разным причинам. Сайт HotCars опубликовал список из пяти самых крутых концептуальных машин, которые так и не стали серийными.

Ford GT90

Этот агрессивный автомобиль, напоминающий космический корабль, должен был стать преемником легендарного GT40. Он построен на модифицированном шасси Jaguar XJ220 и получил турбированный двигатель V12, который выдавал 720 лошадиных сил. До 97 км/ч он мог разогнаться за 3,1 секунды и имел максимальную скорость 407 км/ч.

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Внешний вид был разработан в соответствии с философией дизайна Ford "New Edge". GT90 получил алюминиевый монокок, а кузов изготовили из углеродного волокна. Использование экзотических материалов сделало этот суперкар уникальным в линейке Ford, но его так и не выпустили.

Cadillac Ciel

Cadillac Ciel напоминает классические американские ретро автомобили. В длину он достигает 5080 мм, а его интерьер вдохновленный старинными скоростными катерами.

Внешний вид модели был разработан по философии дизайна Cadillac "Art and Science". Это была очень неожиданная машина для GM. Кроме того, она получила двигатель с двойным турбонаддувом V6, который выдавал 430 лошадиных сил.

Jeep Trailcat

Trailcat вывел строительство внедорожников на совершенно новый уровень. Он получил подвеску Fox и гигантские 39,5-дюймовых шинах BF Goodrich. Но главная его особенность в том, что он имеет 707 лошадиных сил. Он получил того же V8, который есть у Dodge Challenger и Charger.

Jeep утверждает, что эта модель одинаково хорошо может показать себя на бездорожье и на высоких скоростях на трассе. В то же время сумасшедший двигатель, который дает внедорожнику столько мощности, стал и его приговором. Из-за его размеров и стандартов безопасности автомобиль не может перейти в производство.

Dodge Ram T-Rex 6x6

Когда большинство людей думают о внедорожнике 6х6, они вспоминают о G-Wagon 6x6 от Mercedes. Однако Dodge представил автомобиль такого типа еще 16 лет назад. Это был уникальный T-Rex 6x6. Тогдашний президент Chrysler Боб Лутц утверждал, что T-Rex мог "опережать, вытаскивать, маневрировать, вывозить и преодолевать бездорожье лучше всех в своем классе". Хотя в 1997 году еще не было пикапов с шестью колесами.

Автомобиль работал на 8,0-литровом V10 мощностью 497 лошадиных сил. В дополнение к двум задним осям использовались две раздаточные коробки. У пикапа всегда работали, как минимум, четыре задних колеса, а задействовать передние два можно было с помощью специального переключателя. Однако T-Rex никогда серьезно не рассматривался для производства.

Chrysler ME412

Если бы этот концепт вышел, то в свое время он стал бы самым быстрым и самым мощным дорожным автомобилем. Его турбированный V12 мощностью 850 лошадиных сил позволял ему достичь 97 км/ч за 2,9 секунды. Сумасшедшим фактом было то, что эта машина была собрана командой из 11 человек меньше, чем за 18 месяцев и почти готова к запуску в производство.

Говорят, что руководство Mercedes запретило этот автомобиль, потому что не хотело, чтобы Chrysler превзошел SLR McLaren. Однако, скорее всего, они не верили, что рынок готов для такого авто. Это обидно, потому что он стать американским конкурентом Bugatti Veyron и Ferrari Enzo.

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