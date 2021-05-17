5 самых безопасных автомобилей для путешествий

Путешествовать по стране на автомобиле – это отдельный, романтический вид туризма. Однако из-за постоянного нахождения в пути возникают определенные риски, которые могут дорого обойтись.

Конечно, безопасность зависит от водителя, но в надежном авто можно чувствовать себя спокойнее. Сайт TravelersToday подобрал список из пяти самых безопасных и надежных моделей 2020 года.

Chevrolet Bolt EV 2020 – это одновременно безопасное и экономичное транспортное средство, но имеет высокую цену, которая начинается с 30 000 долларов. Также здесь отсутствует адаптивный круиз-контроль, а системы активного безопасного вождения нужно устанавливать за отдельную плату. Однако он имеет прекрасную возможность управлять им с помощью одной педали.

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) поставила Chevrolet Bolt оценку 5,0 из 5,0 за общую безопасность. NHTSA также дала ему 4,0 на тестировании на фронтальное столкновение, 5,0 на тесте бокового удара и 5,0 тестирования на опрокидывание. В общем, это одна из самых безопасных машин.

Электрокар может вместить до пяти пассажиров и имеет несколько встроенных технологий безопасности, таких как предупреждение о столкновении с автоматическим торможением на низкой скорости, мониторинг слепых зон, предупреждения о выезде из полосы движения и помощь ее удержания.

Toyota Prius LE – это гибридный автомобиль, который работает как на газе, так и на электроэнергии. В среднем он стоит около 25 000 долларов. Prius является одновременно надежным и безопасным транспортным средством для долгих поездок на автомобиле по всей стране.

NHTSA также поставила Prius оценку 5,0. Он набрал 4,0 на фронтальном столкновении, 4,0 на тестировании на опрокидывание и 5,0 на боковом ударе. Prius также оснащен несколькими технологическими функциями безопасности:

Toyota Safety Sense P (TSS-P), которая включает систему предупреждения о столкновении

Автоматическое экстренное торможение

Предупреждение о выезде с полосы движения/помощь удержания полосы движения

Радиолокационный круиз-контроль

Автоматический дальний свет

Мониторинг слепых зон

Safety Connect, включающий экстренную помощь, локатор похищенного автомобиля, помощь на дороге и автоматическое оповещение о столкновении.

Это транспортное средство может вместить до пяти пассажиров и имеет 121 лошадиную силу при 5200 оборотах в минуту. Также отмечается, что Prius – это идеальный автомобиль для экономии на бензине при путешествиях на большие расстояния.

Honda HR-V – одна из самых дешевых машин в этом списке, которая в среднем стоит около 24 000 долларов. Если вы путешествуете с ограниченным бюджетом, но все-таки нужен надежный и комфортный автомобиль, чтобы проехать страной, то Honda HR-V EX 2020 – то, что нужно.

HR-V имеет целый ряд различных версий, которые предлагают множество оборудования на выбор, а также он имеет пять различных вариантов внутренней планировки, что дает множество способов хранить вещи во время путешествия.

Автомобиль также получил 5,0 с 5,0 за безопасность, 4,0 на тесте лобового столкновения, 4,0 на тестировании на опрокидывание и 5,0 на боковом ударе.

В стандартном наборе машина имеет шесть подушек безопасности и Honda Sensing, включающий смягчения последствий фронтового столкновения с автоматическим экстренным торможением, помощь при удержании полосы движения и адаптивный круиз-контроль. Кроме того, он имеет Honda LaneWatch, который выполняет функцию контроля слепых зон на стороне пассажира.

HR-V также может вместить до пяти человек и имеет 141 лошадиную силу при 6500 об/мин. Этот автомобиль называют одним из лучших автомобилей для путешествий, и он может похвастаться довольно высокими оценками безопасности.

Subaru Crosstrek Limited имеет среднюю цену 26 000 долларов и отличается своим комфортом и удовольствием от езды на нем. Subaru известный созданием надежных туристических автомобилей, и Crosstrek еще один пример этого.

Автомобиль имеет большую стоимость перепродажи, но является очень надежным автомобилем в поездках. Здесь много места для пяти пассажиров и груза.

Subaru Crosstrek получил 5,0 из 5,0 за общую безопасности, 4,0 в тестировании на фронтальное столкновение, 4,0 в тесте на опрокидывание и 5,0 в тесте на боковой удар.

Технология безопасности автомобиля включает EyeSight, который имеет предупреждение о фронтальном столкновении и возможность замедления или даже остановки автомобиля при столкновении. Он также оснащен адаптивным круиз-контролем, предупреждением о выезде с дороги и вспомогательным режимом. Также есть монитор слепых зон с предупреждением о перекрестном движении сзади и автоматическим торможением.

Ford Mustang GT доступен, как купе или кабриолет, что является приятной особенностью, когда вы едете в отпуск в какое жаркое место в течение лета, и стоит 34 000 долларов. Однако у него нет опции для полного привода, а задние сиденья достаточно малы. Он может перевозить четырех пассажиров.

Также этот автомобиль не имеет высоких показателей комфорта. Это, конечно, необходимо, когда вы пытаетесь избежать травм спины, связанных с путешествиями.

Как и все машины из этого списка, Ford Mustang GT имеет 5,0-звездочный рейтинг краш-тестов на Kelley Blue Book. Это означает, что он получил 5,0 звезд от NHTSA за фронтальное столкновение, боковой удар и опрокидывание.

Mustang также поставляется с некоторыми технологиями управления безопасностью, такими как электронный контроль устойчивости, который помогает поддерживать Mustang в желаемом направлении во время заноса. Он также имеет четырехколесные дисковые тормоза и контроль слепых зон.

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