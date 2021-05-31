5 ошибок автомобилистов, которые может допустить каждый

Автомобильный рынок, как и любой другой, работает для того, чтобы получить максимальную прибыль от людей. Поэтому часто можно столкнуться с различными торговыми хитростями.

Водителей могут обмануть с гарантией на авто, обещанным расходом горючего или особым бензином. Сайт Businessua собрал список из 5 ошибок автомобилистов, к которым можно подготовиться и больше их не допускать.

1. У владельцев автомобилей могут появляться проблемы с гарантией, которая, как неожиданно может оказаться, не будет покрывать определенные ваши поломки. Издание рассказывает о случае, когда у водителя сломался магнитофон в машине, и, когда он захотел ее починить по гарантии, то узнал, что она действует на электрические узлы только один год, хотя ему обещали на пять лет.

Также не всегда рады бесплатно помогать официальные сервисы, даже если гарантия. Например, при поломке подвески на СТО будут говорить, что в этом виноват водитель и ему придется платить за ремонт. Поврежденное лаковое покрытие можно будет восстановить, если ежегодно проходить диагностику кузова у дилера, а гарантия на ржавчину распространяется только на сквозную коррозию кузова. Кроме того, ТО придется проходить за свой счет, а на официальных СТО сервис в 2-3 раза дороже.

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Однако не стоит отказываться от гарантии. Проедьте сначала хотя бы 10 000 километров, обычно после этого и выявляются дефекты авто. Если за первый год ничего серьезного не случилось и гарантийный сервис дорогой, то иногда бывает, что люди отказываются от него. Хотя владельцы дорогих машин оставляют, потому что качественное обслуживание для них может обеспечить далеко не каждое СТО.

2. При покупке автомобиля многие обращают внимание на его показатель расхода топлива. Однако следует учитывать, что его производитель определяет в идеальной погоде с идеальными дорожными условиями, что дает хорошие представительными.

Поэтому к этим цифрам нужно добавлять еще 2-3 литров, особенно с учетом городского трафика и пробок. Если по "паспорту" за год авто нужно бензина на 15 000 гривен, то рассчитывайте, что на самом деле на это уйдет до 19 000.

3. На шиномонтажах предлагают закачать шины газом. Но предлагаемая газовая смесь – это смесь на основе азота. Обычный воздух содержит 80% азота, поэтому даже если в газовой смеси его процент немного выше, это почти не влияет на комфорт езды. Однако вы заплатите за это дополнительные 40-60 грн.

Обычный воздух можно закачать за 10 гривен, а при смене шин это вообще бесплатно. В Формуле-1 шины действительно закачивают шины специальным газом, но температура гоночного колеса во время соревнований поднимается до ста градусов.

4. На АЗС рекламируют особые марки топлива, которые как будто имеют особые свойства и улучшают скорость автомобиля. Однако такой бензин не добавляет мощности. Хотя это позволяет экономить на расходе, который с более дорогим топливом может быть ниже на 1-2 л на 100 км.

Но если залить бензин с более высоким октановым числом, чем указано в паспорте автомобиля, двигатель может выйти из строя. Придется ехать на СТО, чтобы там его подкорректировали под топливо с более высоким октановым числом. Поэтому машину нужно заправлять топливом, которое рекомендует производитель, и делать это на проверенных АЗС.

5. В Украине дизельные моторы считают экономичнее бензиновых. Плюс топливо для них дешевле. Но на АЗС страны иногда можно заправиться некачественной соляркой с большим содержанием парафина. Зимой она застынет и придется чистить топливную систему, или вообще полностью заменить ее.

Кроме того, ремонт дизельного двигателя намного дороже, чем бензинового. Поэтому ради экономии двух-трех литров бензина не стоит покупать дизель, который дороже к тому же на 2-4 тыс. долл. Он окупит себя лишь в том случае, если у автомобиля планируется ежегодный пробег больше 25 000 километров.

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