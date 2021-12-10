30-летний пикап ИЖ продают по цене двух новых Toyota Corolla

Уникальный пикап для заводской гоночной команды завода ИЖ выставили на продажу. Автомобиль оценили в 2 990 000 рублей (1071318 грн).

На популярной интернет-площадке по продаже автомобилей Auto.ru появился очень необычный пикап ИЖ 2715. Автомобиль был изготовлен в единственном экземпляре в 1990 году. Автомобиль находится в состоянии, близком к идеальному, а на его одометре – всего 3000 км.

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За машину просят около 3 млн руб. Такая высокая цена обусловлена уникальностью этого автомобиль, который был построен мастерами Ижевского автозавода специально для заводской раллийной команды. Машина должна была принять участие в ралли в Камеруне, но проект так и не смогли реализовать. В 2011 году автомобиль был отреставрирован в одной из столичных мастерских.

Автомобиль оснащен 130-сильным 1,6-литровым мотором. Кроме того, он получил усиленный кузов c удлиненной грузовой платформой, модернизированную подвеску, защиту двигателя и трансмиссии и другие доработки, обусловленные спортивным предназначением машины. В салоне установили каркас безопасности, трип-компьютер, гоночные "ковши" и спортивный трехспицевый руль.

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