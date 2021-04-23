10 устройств с AliExpress, которые понадобятся каждому водителю

Умных устройств, которые помогают и упрощают жизнь водителям, становится все больше. Многие из них можно найти в китайском интернет-магазине AliExpress.

Есть аксессуары, которые помогают парковаться, или определять, красили ли до вас авто. Как сообщает сайт "Сегодня", также из Китая можно заказать очень дешевый алкотестер. Список этих и других полезных устройств с AliExpress приведен ниже.

Огнетушитель-шар поможет предотвратить возгорание в автомобиле. С помощью специального крепления его можно установить прямо под капотом автомобиля. Когда там произойдет вспышка, огнетушитель из-за пламя разорвется и под напором в разные стороны выбросит порошок, который есть в обычных огнетушителях. Таким образом не придется открывать капот, если под ним произошло возгорание, а это часто может привести к ожогам рук. Стоит устройство около 600 гривен.

Парковочный лазерный указатель поможет быстро и правильно припарковаться в гараже. Он крепится к потолку, а потом нужно навести лазер на авто, например, на лобовое стекло по центру торпедо. При заезде в гараж устройство укажет место парковки. Подъезжая к нему надо смотреть, когда лазер будет направлен на торпедо, так как его выставляли сначала. Стоимость такого помощника около 300 гривен.

Разветвитель прикуривателя на 3 гнезда и выходами USB поможет подключать к себе очень много устройств в автомобиле. Часто обычного прикуривателя не хватает для них. На этом даже есть кнопки, которые позволяют выключать и включать каждый выход отдельно. Купить такое устройство можно почти за 300 гривен.

Накидка с вентилятором на сиденья понадобится, если в машине нет кондиционера. Даже если он есть, то она все равно позволит сэкономить средства, если выключить кондиционер, потому что он потребляет топливо. Внизу устройства установлен специальный вентилятор, который подает воздух через отверстия накидки таким образом, что на спину и ноги водителя подается охлажденный воздух. Это позволит даже в жару ехать с комфортом. Этот девайс стоит около 1 тысяч гривен.

Знак аварийной остановки, который виден лучше, чем обычный. Его нужно выставлять в темное время в случае поломки или ДТП. Этот усовершенствованный знак имеет светодиоды, которые обозначат ваше авто даже с дальнего расстояния. Из него можно подавать белый и красный свет. За этот девайс надо будет отдать около 400 гривен.

Толщиномер поможет понять, перекрашивали ли авто до вас. Он будет очень полезным при выборе машины на вторичном рынке, но бывают случаи, когда даже новые автомобили продаются подкрашенными. Прижав прибор к определенной части машины, можно увидеть, какая толщина краски нанесена. Стоимость – около 400 гривен.

Мобильное устройство громкой связи имеет сразу 4 функции: телефонные звонки, воспроизведение музыки с подключенных устройств, FM-трансмиттер, позволяющий слушать радио, и поддержка голосовой навигации. Стоит этот многофункциональный девайс 500 гривен.

В состоянии алкогольного опьянения садиться за руль запрещено, но возможно пришлось принимать накануне, и на следующий день нужно ехать, что также может быть опасно. Этот алкотестер точно покажет, можно ли садиться за руль после застолья накануне. Просто нужно подышать в трубку и на экране высветится уровень спиртного в крови. Его стоимость около 150 гривен.

Подсветка салона поможет сделать пространство внутри светлым даже ночью. Светодиоды крепятся с помощью специального клея на внутреннюю обшивку салона. С помощью специального пульта можно выбирать яркость света и цвет. Работает все от прикуривателя, а стоит это около 400 гривен.

Еще один девайс, который поможет с парковкой, но уже в любом месте, и сдавая задним ходом, – автомобильная камера. Она имеет также функцию видеорегистратора, а видео записывается в режиме Full HD. Также в ней есть цифровой зум, микрофон и режим ночного видения. Стоимость камеры около 800 гривен.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, различные аксессуары можно найти в онлайн-магазине BMW .