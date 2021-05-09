10 игрушечных машин возродили к жизни из груды мусора

Американский мастер и блогер Restore Machines не только просто собирает игрушки, но и тщательно восстанавливает их из полного металлолома или мусора.

Прежде чем пополнить коллекцию, он выискивает свои будущие экземпляры на свалках и в сточных канавах, после чего реставрирует их до оригинального состояния. Процесс восстановления он подробно снимает на видео для своего канала Restore Machines на Youtube, демонстрируя мастерство и удивительное терпение.

На ремонт и реставрацию уходит порой несколько дней, но оно того стоит – посмотрите сами.

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