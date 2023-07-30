Названы лучшие пикапы 2023 года: топ-10

Обычно пикап не является транспортным средством, которое покупается только для ежедневного вождения. Эти автомобили имеют куда большую функциональность.

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Эксперты назвали лучшие пикапы в 2023 году. В топ-10 вошли Ford Maverick, Nissan Frontier и Toyota Tundra. Детали рассказало издание Top Speed.

Ford Maverick

Ford Maverick имеет определенное сходство с Honda Ridgeline в том смысле, что Ford также имеет цельную конструкцию. Линейка Maverick состоит из комплектаций от XL до XLT и доступна с 2,5-литровым четырехцилиндровым гибридом мощностью 162 лошадиные силы или 2,0-литровым Ecoboost мощностью 250 лошадиных сил.

Chevrolet Colorado

Colorado – это вариант среднеразмерного пикапа от Chevrolet. Модель имеет четырехцилиндровый двигатель 2,7, который работает с различными режимами настройки, начиная с 237 лошадиных сил в базовой модели. Стиль подобен Silverado, но Colorado имеет меньший размер, что делает его более доступным в цене.

Nissan Frontier

Nissan обновил пикап-серию, создав совершенно новый Frontier. По словам экспертов, это отнюдь не самая совершенная модель, но 310 лошадиных сил, несомненно, достойны уважения. Начальная цена Frontier составляет 29 370 долларов США, и для тех, кто ищет качественный и надежный пикап Frontier станет хорошим выбором.

Honda Ridgeline

Honda Ridgeline – еще один надежный пикап. Двигатель представляет собой 3,5-литровый V-6, производящий 280 лошадиных сил, доступны более высокие уровни комплектации с пакетом Adventure.

Toyota Tacoma

Toyota Tacoma считается эталоном среди пикапов среднего размера. TRD Pro предлагает обновленные подвески, защитные пластины, задний локер и многое другое. Это один из самых популярных вариантов для бездорожья. Однако стоит отметить, что его 3,5-литровый V-6 мощностью 278 лошадиных сил и шестиступенчатая коробка передач начинают казаться несколько устаревшими.

GMC Sierra 1500

GMC Sierra – это пикап премиум-класса. Начальная цена на GMC Sierra Pro составляет 37 100 долларов, и за эти деньги вы получите тот же 2,7-литровый двигатель, который есть у Chevrolet Silverado. Однако как только вы начнете повышать комплектацию (и цену), то сможете найти множество интересных функций.

Toyota Tundra

Tundra недавно подверглась модернизации, и Toyota презентовала пикап, который стал более совершенным и эффективным. Модель имеет твин-турбо 3,5-литровый V-6, выдающий 389 лошадиных сил в обычном ДВС и 437 лошадиных сил в гибридных комплектациях.

Chevrolet Silverado

Chevrolet Silverado стоит вместе с Ram 1500 и Ford F-150 как один из известнейших пикапов в США. Он имеет более футуристический дизайн. Начальная цена на Chevrolet Silverado составляет 36 300 долларов, и за это вы получаете стандартный 2,7-литровый турбодвигатель, выдающий 310 лошадиных сил.

RAM 1500

Ram также имеет всевозможные двигатели, начиная от старого, но очень надежного 3,6-литрового V-6 (двигатель Jeep) и заканчивая V-8 мощностью 700 лошадиных сил у модели TRX.

Форд F-150

Ford F-150 является одним из самых известных и популярных пикапов в США. В базовой форме F-150 имеет 3,3-литровый V-6, выдающий 290 лошадиных сил. Эксперты рекомендуют выбрать 3,5-литровый V-6, производящий 400 лошадиных сил.

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