Лучшие авто, которые можно купить в 2023 году: список

Выбор автомобиля сильно зависит от того, с какой целью вы его будете использовать. Что вам больше понадобится – маневренность, скорость, легкость в парковке или большой багажник. В каждом классе найдется свой лидер.

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Издание Gear Patrol составило рейтинг самых лучших автомобилей 2023 года. Их разделили на классы, чтобы удобнее было ориентироваться в разнообразии моделей. И в каждом определили своего лидера.

Машины для перевозки грузов

Лучший маленький трак – Ford Maverick. Недорогая и практичная модель с гибридным двигателем и хорошей грузоподъемностью как для своих габаритов.

Лучший трак среднего размера – Toyota Tacoma. Простой, функциональный и долговечный автомобиль, отличающийся повышенной проходимостью.

Лучший полноразмерный трак – Ford F-150. Модель, которая вместе с поразительной грузоподъемностью может похвастаться множеством современных функций.

Кроссоверы

Лучший маленький кроссовер – Hyundai Tucson Hybrid. Просторный, безопасный и эффективный автомобиль с отличным дизайном.

Лучший средний кроссовер – Kia Telluride. За доступную цену этот автомобиль предлагает наилучшую возможную начинку.

Лучший полноразмерный кроссовер – GMC Yukon. Наряду со всеми преимуществами семейного автомобиля эта модель отличается люксовым дизайном.

Минивены

Лучший минивэн – Toyota Sienna. Новая модель от японского концерна предлагает стильный дизайн, три ряда сидений, удивительную экономичность и полный привод.

Легковушки

Лучшая компактная легковушка – Honda Civic. Обновленная модель предлагает отличную управляемость, выгодную цену и классный интерьер.

Лучшая средняя легковушка – Honda Accord. За очень разумные деньги покупатель получает элегантность роскошного авто и качество Honda.

Лучшая полноразмерная легковушка – Mercedes S-Class. Роскошный седан, который своими характеристиками может убедить отказаться даже от покупки внедорожника или кроссовера.

Универсалы

Лучший универсал – Subaru Outback. За доступную цену модель предлагает все лучшее от управляемости кроссовера и практичности внедорожника, а также большую вместительность и экономичность.

Спортивные авто

Лучший спорткар – Porsche 911. Новое поколение получило улучшение по всем показателям, 911 стал более мощным, быстрым, управляемым, безопасным, технологичным и даже более экологичным.

Лучший доступный спорткар – Volkswagen Golf GTI. Восьмое поколение GTI порадует управляемостью и прекрасным взаимодействием с водителем.

Лучший спортивный седан – Cadillac CT5-V Blackwing. Все объясняется просто – 6,2-литровый V8 двигатель мощностью 668 лошадиных сил, и добавить больше нечего.

Гибриды

Лучший гибрид – Volvo V60 Recharge. В 2023 году модель получила улучшение силовой установки, развивает мощность 455 "лошадей" и разгоняется до 100 км/ч за 4,3 секунды.

Лучший кроссовер-гибрид – Jeep Wrangler 4xe. Дополнительная мощность двигателя и крутящий момент делают его настоящим героем бездорожья.

Электромобили

Лучший мейнстримный электромобиль – Kia EV6. Агрессивный и спортивный облик сочетается с хорошей динамикой и управляемостью.

Лучший электромобиль люкс-класса – Mercedes-Benz EQS. Комфорт этого авто уже вызвал немало восторга у экспертов, а еще он очень надежный и безопасный.

Лучший спортивный электромобиль – Porsche Taycan. На электрической тяге он добивается того, на что способен не всякий спортивный двигатель внутреннего сгорания.

Лучший электромобиль-кроссовер – Ford Mustang Mach-E. Большой запас хода и просторный салон совмещаются в нем со стильным дизайном.

Лучший электромобиль-кроссовер люкс-класса – BMW iX. Мощная модель доверху нашпигована передовыми технологиями, и даже ее фирменные "ноздри" выглядят футуристически.

Лучший электрический трак – Ford F-150 Lightning. За умеренную, как для электромобиля, стоимость модель показывает все достоинства традиционного бензинового трака.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о топе самых доступных электрокаров 2023 года.

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