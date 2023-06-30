Кондиционер в авто будет работать быстрее: в сети показали трюк

Садясь в раскаленную машину, нам всегда хочется, чтобы кондиционер в ней работал как можно быстрее и охлаждал салон буквально в считанные секунды. И существенно ускорить работу кондиционера действительно можно.

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Лайфхаком в своем TikTok поделился автомобильный эксперт @dongchexiaoshimei. По его словам, водители как правило забывают нажать одну кнопку на приборной панели и поэтому их охлаждение работает так медленно.

Обычно современные автомобили имеют на своей панели две разные кнопки воздухозаборника, отвечающие за разные режимы охлаждения. Один из них, называемый режимом свежего воздуха, втягивает его с улицы. Другой охлаждает тот воздух, который уже находится внутри салона, методом его рециркуляции. Чтобы быстро и качественно охлаждать авто нужно использовать оба.

Тем временем эксперт утверждает, что 80% водителей этого не делают. Поэтому страдают от жары в своем автомобиле.

Чтобы воспользоваться предложенным лайфхаком, нужно открыть все окна машины. Сделать это необходимо еще до того, как вы в нее сядете.

Далее включайте автомобильный кондиционер. Необходимо выбирать максимальный режим и самую низкую температуру. После этого нажимайте всасывание воздуха извне и оставляйте этот режим на две минуты.

Так кондиционер затянет в салон воздух с улицы, который в любом случае прохладнее, чем в нагретом авто. А открытые окна помогут сделать это быстрее.

Когда пройдут две минуты, придет время закрыть окна и перейти в режим рециркуляции. С этого момента кондиционер будет прогонять воздух салона через свою систему и охлаждать именно это небольшое количество, на что уйдет меньше времени и энергии.

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