Как улучшить работу кондиционера в авто: станет гораздо холоднее

Кондиционер в автомобиле в жаркое время года становится сверхважной системой, ведь позволяет не просто путешествовать с комфортом, но и обеспечивает водителю хорошее самочувствие. Что очень важно в пути. Но что делать, если он перестал выдувать в салон холодный воздух?

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Автомобильный эксперт под ником official_statelivin99 рассказал в своем TikTok, в чем может быть проблема, и как ее устранить самостоятельно. Трюк он продемонстрировал на Mazda MPV 2006 года выпуска. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

Проблема может заключаться в фильтрах, доступ к которым не сложный, а их замена не обойдется дорого. Для наглядности эксперт продемонстрировал эффект от лайфхака, поднеся к решетке кондиционера купюру.

В начале ролика видно, что поток воздуха из решетки очень слаб и едва шевелит бумажку. А в конце чуть не сгибает ее пополам. При этом монтажных склеек на видео нет.

Между этими двумя демонстрациями эксперт и показывает сам лайфхак. Речь идет о замене фильтров кондиционера, которые обычно прячутся за бардачком. В них скапливается мелкий мусор, что и усложняет работу кондиционера.

Впрочем, в комментариях пользователи соцсети указали, что столь легкий доступ к фильтрам есть не во всех автомобилях. В некоторых аналогичная манипуляция потребует разборки всей приборной панели авто. Поэтому перед тем, как пытаться применить этот лайфхак, все же стоит прочитать инструкцию именно к своему авто.

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